Dibu Martínez, autocrítico por su partido en la victoria de Argentina ante Egipto: “No pude ayudar a nadie”

A pesar de la clasificación, el arquero tuvo otro bajo rendimiento bajo los tres palos, pero se mostró confiado para lo que viene.

La Selección Argentina consiguió este martes una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar de forma agónica a Egipto en Atlanta. La Albiceleste estuvo 2-0 abajo, pero logró reponerse y lo ganó 3-2 sobre el final de los 90 minutos.

Al igual que ante Cabo Verde, los campeones del mundo mostraron falencias, sobre todo a nivel defensivo. En ese contexto, Dibu Martínez no logró responder a los ataques rivales, ya que los dos remates que fueron hacia su arco terminaron en goles.

El arquero de Aston Villa, un símbolo de esta selección y héroe en los torneos exitosos de este grupo, se mostró autocrítico con su trabajo a pesar de la alegría por haber conseguido la clasifiación en cuanto a lo colectivo.

Dibu Martínez en el segundo gol de Egipto. (Foto: Getty)

“Después del 2-0 tuvieron una que tuvimos suerte, después otra vez. Me sentí como que no pude ayudar a nadie. Esa sensación de irme a casa sin poder ayudar; nunca lo hice acá en la selección”, declaró ante los medios el marplatense.

En la misma línea, Martínez se mostró confiado de cara a lo que viene y aspira a recuperar su nivel para volver a ser un jugador determinante de Argentina: “Yo pienso que va a llegar mi momento”.

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El fixture de los cuartos de final

*Hora de Argentina

Jueves 9 de julio – 17hs – Francia vs. Marruecos – Boston Stadium

– Boston Stadium Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium

– SoFi Stadium Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium

– Hard Rock Stadium Sábado 11 de julio – 18hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium

Cuándo juega Argentina los cuartos de final

El próximo compromiso para la Selección Argentina en el Mundial 2026 serán los cuartos de final. Los dirigidos por Lionel Scaloni chocarán ahora ante Suiza el sábado 11 de julio a las 22, hora argentina, en Kansas City.

Datos clave

Argentina ganó 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final en Atlanta.

a Egipto y clasificó a los cuartos de final en Atlanta. Dibu Martínez recibió dos goles en los únicos dos remates al arco del rival.

recibió dos goles en los únicos dos remates al arco del rival. Suiza será el rival de Argentina el sábado 11 de julio en Kansas City.