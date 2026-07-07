La broma viral del Dibu Martínez tras la clasificación contra Egipto en el Mundial: “Esto es Argentina”

Después de un partido cargado de tensión, el arquero resumió el sufrimiento con una publicación en redes sociales.

La montaña rusa de emociones que protagonizó la Selección Argentina frente a Egipto no terminó con el pitazo final. Después de un partido que tuvo de todo, las sensaciones quedaron a flor de piel tanto en los hinchas como en los propios futbolistas.

Si bien el desahogo quedó reflejado en las lágrimas de Lionel Messi, los abrazos interminables y los festejos de un plantel que sufrió hasta el final para meterse en los cuartos de final del Mundial, Emiliano Martínez eligió resumir todo con una dosis de humor, apelando a una imagen que rápidamente se volvió viral.

Minutos después de la clasificación a los cuartos de final, el arquero publicó un carrete de imágenes en sus redes sociales con distintas postales del encuentro. Hubo fotos de acción, festejos y momentos compartidos con sus compañeros. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la última.

“La última foto es lo que pasamos todos, ¿no? Esto es Argentina“, escribió el arquero, junto a una imagen de un médico tomándole la presión a un paciente, una clara representación de lo que significó para los argentinos seguir un encuentro que pasó por todos los estados posibles.

El desahogo del Dibu durante el partido

Lo curioso es que el propio Dibu también fue uno de los grandes reflejos de ese desahogo dentro del campo de juego. Apenas el árbitro marcó el final del partido,se dejó caer sobre el césped, completamente vencido por la tensión acumulada. Las imágenes mostraron a un Martínez conmovido, respirando profundo y tratando de asimilar una clasificación que parecía escaparse de las manos.

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¡EL DIBU, TOTALMENTE EMOCIONADO! Terminó el partido y Emi Martínez cayó al piso, muy conmovido con la épica de Argentina.



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Uno de los primeros en acercarse fue Gonzalo Montiel. El lateral recorrió varios metros para abrazar al arquero en un gesto que resumió el alivio de todo el grupo. Ambos permanecieron varios segundos fundidos en un abrazo mientras alrededor continuaban los festejos de una Selección que volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a la adversidad.