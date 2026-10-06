Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Benín, rival de Argentina en la despedida de Lionel Messi

Un repaso de todos los futbolistas que Gernot Rohr, DT alemán, puso en cancha para enfrentar a Argentina.

Lamentablemente, llegó el día: este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina ante su par de Benín. Será un evento lleno de emociones, pero a su vez lleno de fútbol.

La férrea selección africana le complicó el panorama a la Albiceleste, con un equipo con varios futbolistas en el plano europeo, pero en ligas lejanas a las top del viejo continente.

Su mejor futbolista es Junior Olaitan, el enganche de 24 años que milita las filas del Besiktas turco. A continuación, un repaso de todos los futbolistas que Gernot Rohr, DT alemán, puso en cancha para enfrentar a Argentina.

Dónde juegan los 11 titulares de la Selección de Benín