Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Benín, rival de Argentina en la despedida de Lionel Messi

Lamentablemente, llegó el día: este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina ante su par de Benín. Será un evento lleno de emociones, pero a su vez lleno de fútbol.
La férrea selección africana le complicó el panorama a la Albiceleste, con un equipo con varios futbolistas en el plano europeo, pero en ligas lejanas a las top del viejo continente.
Su mejor futbolista es Junior Olaitan, el enganche de 24 años que milita las filas del Besiktas turco. A continuación, un repaso de todos los futbolistas que Gernot Rohr, DT alemán, puso en cancha para enfrentar a Argentina.
Dónde juegan los 11 titulares de la Selección de Benín
- Marcel Dandjinou – Kruger United | Primera división de Sudáfrica
- Liam Omore – Wurzb. Kickers | Bundesliga 3 de Alemania
- Yohan Roche – Iraklis | Primera división de Grecia
- Mohamed Tijani – Sin club | Recientemente en Yverdon Sport de la Segunda división de Suiza
- Tamimou Ouorou – CSKA Sofia | Primera división de Bulgaria
- Sessi D’Almeida – Neftchi | Primera división de Azerbaiyán
- Imourane Hassane – Grasshoppers | Primera división de Suiza
- Rodolfo Aloko – Charlotte FC | MLS
- Junior Olaitan – Besiktas | Primera división de Turquía
- Yamirou Ouorou – AC Horsens | Primera división de Dinamarca
- Aiyegun Tosin – FC Lorient | Ligue 1 de Francia