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Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Benín, rival de Argentina en la despedida de Lionel Messi

Un repaso de todos los futbolistas que Gernot Rohr, DT alemán, puso en cancha para enfrentar a Argentina.

Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Benín, rival de Argentina en la despedida de Lionel Messi
© GettyDónde juegan los futbolistas de la Selección de Benín, rival de Argentina en la despedida de Lionel Messi

Lamentablemente, llegó el día: este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental, Lionel Messi se despedirá de la Selección Argentina ante su par de Benín. Será un evento lleno de emociones, pero a su vez lleno de fútbol.

La férrea selección africana le complicó el panorama a la Albiceleste, con un equipo con varios futbolistas en el plano europeo, pero en ligas lejanas a las top del viejo continente.

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Su mejor futbolista es Junior Olaitan, el enganche de 24 años que milita las filas del Besiktas turco. A continuación, un repaso de todos los futbolistas que Gernot Rohr, DT alemán, puso en cancha para enfrentar a Argentina.

Dónde juegan los 11 titulares de la Selección de Benín

  • Marcel Dandjinou – Kruger United | Primera división de Sudáfrica
  • Liam Omore – Wurzb. Kickers | Bundesliga 3 de Alemania
  • Yohan Roche – Iraklis | Primera división de Grecia
  • Mohamed Tijani – Sin club | Recientemente en Yverdon Sport de la Segunda división de Suiza
  • Tamimou Ouorou – CSKA Sofia | Primera división de Bulgaria
  • Sessi D’Almeida – Neftchi | Primera división de Azerbaiyán
  • Imourane Hassane – Grasshoppers | Primera división de Suiza
  • Rodolfo Aloko – Charlotte FC | MLS
  • Junior Olaitan – Besiktas | Primera división de Turquía
  • Yamirou Ouorou – AC Horsens | Primera división de Dinamarca
  • Aiyegun Tosin – FC Lorient | Ligue 1 de Francia
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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