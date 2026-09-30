El golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia en el amistoso internacional

El volante ofensivo de Como marcó el 2-0 parcial con una definición por arriba del arquero y tras una gran asistencia de Exequiel Palacios.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, la Selección Argentina abrió la triple fecha FIFA con amistoso internacional con goleada ante su par de Bolivia este miércoles. Los dirigidos por Lionel Scaloni triunfaron por 4-0 en su primer partido tras la final del Mundial 2026.

En el arranque del partido, Lautaro Martínez abrió la cuenta con una gran jugada individual y un remate contra el palo desde la medialuna. Pero no pasó mucho tiempo para que la Albiceleste estirara la cuenta en los pies de Nico Paz.

El equipo se combinó por el sector izquierdo con una buena sucesión de pases hasta que Exequiel Palacios rompió con un preciso envío para la estrella de Como, que picó hacia el espacio. Ante la salida del arquero, Paz definió por arriba para gritar el 2-0 parcial.

En el complemento, Cuti Romero estiró la diferencia para darle forma de goleada a una noche sin equivalencias. En el cierre, luego de una gran cantidad de variantes, José López definió contra un palo para el 4-0 definitivo.