Real Madrid recompra a Nico Paz y le propone a Como una cifra millonaria para retenerlo

Tras dos temporadas en buen nivel en la Serie A, el futuro del futbolista argentino está en manos de los clubes.

A los 21 años, Nico Paz afronta su primer Mundial con la Selección Argentina, pero su carrera a nivel de clubes se encuentra en un momento de total definición. El volante ofensivo la rompió en Como, pero es Real Madrid el equipo que decide su futuro.

El nacido en España que representa a la Albiceleste surgió de las inferiores del Merengue, que lo vendió al elenco italiano a mediados de 2024, resguardándose de una posible explosión de la joya que formaron. Fueron 6 millones de euros, con un 50% de una futura venta y la chance de recomprarlo en junio de 2026 a cambio de 9 millones. Ese momento llegó.

Este jueves se conoció que Real Madrid ya le notificó a Como que hará uso de aquella opción. Por ello, nuevamente, el club de la capital española está en control del pase del de la Selección Argentina, que hasta ahora debería sumarse a la pretemporada de los blancos.

Nico Paz, entre Real Madrid, Como y salir al mercado

Si bien Nico Paz ya está en manos de Real Madrid nuevamente, el club de LaLiga puso a disposición una chance para Como, que ahora tiene hasta el lunes para retenerlo y comprar su ficha definitivamente. Para ello, deberá abonar 60 millones de euros.

En caso de que el club italiano no haga uso de esta oportunidad, Real Madrid se quedará con él y lo pondrá de nuevo a la venta en el mercado de pases, aunque por un valor mayor al mencionado, tal como adelantó el periodista Fabrizio Romano.

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Los números de Nico Paz en Como

Desde su fichaje con Como en agosto de 2024, Nicolás Paz ha disputado un total de 75 partidos oficiales en dos temporadas completas, contabilizando 5.986 minutos en cancha en los que aportó 19 goles y 17 asistencias, claves para ganarse también un lugar en la Selección Argentina.

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