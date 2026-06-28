El respaldo de Lionel Messi y la Selección Argentina para Nico Paz: ”Confían en mí”

Nico Paz compartió sus impresiones al ser titular por primera vez en la Selección Argentina en un partido de Copa del Mundo.

Nico Paz volvió a tener minutos en la Selección Argentina. Ya había ingresado para los últimos instantes frente a Argelia en Kansas City por el debut en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y ahora lo volvió a hacer, con algo más de margen, contra Jordania en el AT&T de Dallas bajo el marco del duelo que cerró el Grupo J.

El futbolista que las últimas dos temporadas vistió la camiseta de Como 1907 de Italia (el Real Madrid hará uso de la cláusula de recompra en el mercado que se aproxima y después verá si lo retiene o si lo cede o lo vende al mejor postor) fue titular en el esquema de Lionel Scaloni para el choque con el combinado asiático de este sábado 28 de junio.

El mediocampista/delantero jugó cerca de una hora hasta que en el complemento fue reemplazado por Alexis Mac Allister. Y tras lo que fue una nueva presentación con la camiseta del combinado nacional mayor, Nico Paz comentó: ”Muy feliz, un sueño de toda la vida. Decir que jugué un Mundial y encima de titular es un orgullo muy grande. Se dio un buen partido, lo pude disfrutar, creo que lo disfrutamos todos’‘.

Por otro lado, en la charla que mantuvo con DSports tras el 3 a 1 sobre Jordania, el nacido en Santa Cruz de Tenerife remarcó que su padre, Pablo Paz (jugó el Mundial de Francia 1998 con Argentina), no suele darle indicaciones antes de los partidos: ”Normalmente me deja tranquilo, me dice que sea yo, que no me ponga nervioso y que trate de jugar como lo hago en mi club”.

"ES UN ORGULLO MUY GRANDE" 💬🇦🇷



Nicolás Paz habló sobre el significado de disputar un #MundialEnDSPORTS con la camiseta de Argentina. #FIFAWorldCup



🎙️ @nanisenra pic.twitter.com/WzeFGmKSfh — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

En esa misma sintonía, Nico Paz reveló qué le dicen los referentes del plantel albiceleste: ”Lo mismo, antes de los partidos me dicen que sea yo mismo, que confíe mucho en mí, que no tenga miedo de encarar y que confían en mí”.

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Argentina enfrentará a Cabo Verde en Miami

Superada la fase de grupos con autoridad, la Selección Argentina ahora se enfoca en continuar a paso firme en la instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese sentido, chocará con Cabo Verde por los 16vos de final el próximo 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.