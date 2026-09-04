Osaka apuntó contra los influencers que no saben comportarse en el US Open

La japonesa, que viene de superar a Siniakova, se medirá ante Mertens por la tercera ronda del último Grand Slam del año.

Sin lugar a dudas, las redes sociales generaron cambios importantes en la sociedad. La tecnología avanzó rápido, las nuevas generaciones se criaron con un celular entre sus manos, los posteos, likes, selfies e interacciones son moneda corriente en los días que corren y los deportes no están fuera del alcance de nueva normalidad. El tenis mucho menos y los grandes eventos -como el US Open– es un escenario ideal para mostrarle al mundo.

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Naomi Osaka es una de las jugadoras más exitosas de los últimos años, al menos sus cuatro títulos de Grand Slam la avalan. En esta edición del US Open, la japonesa ya está en tercera ronda luego de superar a la checa Siniakova. Una vez terminado su partido, Osaka dejó una fuerte reflexión en conferencia de prensa.

“Si venís a un evento deportivo, tenés que respetarlo. Es de cortesía básica informarse sobre el deporte y su etiqueta. Es genial que traigan nuevos públicos, pero tiene que manejarse mucho mejor. Queremos que el tenis crezca, pero de una manera en la que todos conozcan las reglas y la etiqueta”, sentenció Osaka.

La reflexión de la japonesa ex número 1 del mundo fue luego de ser consultada por la presencia de influencers en las gradas del Arthur Ashe Stadium, el recinto de tenis más grande del mundo. Cabe recordar que en los últimos días hubo varias quejas respecto a las personas que no saben comportarse.

Naomi Osaka en la previa de su partido ante Siniakova. (Foto: Getty).

US Open, el Grand Slam más ruidoso

Si bien el tenis es sinónimo de silencio, se sabe que históricamente el US Open es el Grand Slam más ruidoso. Sesiones nocturnas, multitudes en las gradas y un clima distendido son algunas de las razones por las que en Nueva York el tenis se vive de una manera diferente. Así y todo, es lógico que los jugadores sientan extraña la presencia de influencers que poco saben de tenis y no se comportan adecuadamente.

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Osaka enfrentará a Elise Mertens en la próxima ronda. (Foto: Getty).

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