El posteo de Nicolás Tagliafico tras la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial: “Duele muchísimo”

En su cuenta de Instagram, el lateral izquierdo le dejó un mensaje a los hinchas y valoró el segundo puesto en el certamen.

Poco después de llegar al país y ser recibido por una gran cantidad de público en el Aeropuerto de Ezeiza, el lateral izquierdo de la Selección Argentina, Nicolás Tagliafico, publicó un emotivo posteo en sus redes sociales tras disputar su tercer Mundial consecutivo.

Todavía con el dolor a flor de piel por la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de New Jersey, el futbolista argentino mostró orgullo por llegar por segunda vez a la instancia definitiva del certamen y lamentó no poder haber ganado la cuarta estrella.

El posteo de Nicolás Tagliafico tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

“Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dió todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre”, escribió el lateral.

El elogio de Scaloni a Tagliafico

En la conferencia de prensa posterior a la final contra España, Lionel Scaloni le dedicó unas palabras de elogio al lateral izquierdo, debido a que este completó los 120 minutos y no pidió el cambio a pesar de que sufrió distintas molestias físicas, por las que terminó el partido rengo.

“Tagliafico es lo que uno quiere para un jugador de la Selección. Hizo un partidazo, no quería salir porque si salía se nos complicaba aún más la situación. Él me dijo que estaba bien aunque sabíamos cómo estaba. Ese es el ADN de este equipo y estoy muy orgulloso de él y sus compañeros”, tiró el DT.

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