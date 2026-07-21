Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: “Queda reflexionar”

El arquero lamentó no haber podido ganar el Mundial 2026 y aseguró que analizará "cómo se sigue adelante".

Después de la derrota ante España, Emiliano Martínez se sumó a la ola de posteos de los jugadores de la Selección Argentina. El arquero lamentó no haber podido ganar el Mundial 2026 y puso en duda su futuro defendiendo el arco de la Albiceleste.

“Soñé que la ganabamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, expresó el Dibu en un posteo de Instagram, donde añadió: “La verdad, el dolor es dificil de explicar. Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado“.

“Lo siento mucho. Realmente intente lo maximo para ayudar a mi paÍs y a mis compañeros“, concluyó el arquero multicampeón con la Selección. De esta manera, el marplatense dejó abierta la posibilidad de dejar de defender los tres palos del combinado nacional.

Dibu disputó la Copa del Mundo con 33 años y la próxima edición del certamen lo encontrará con 37, una edad óptima para un arquero. En el medio, se llevará a cabo la Copa América, la cual podría afrontar con 35 años.

Los números de Emiliano Martínez en la Selección Argentina

Emiliano Martínez acumula un total de 67 partidos disputados con la Selección Argentina, desde su debut en junio de 2021 hasta la actualidad. El campeón del mundo logró mantener el arco en cero en 42 oportunidades y recibió apenas 33 goles.

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Durante su estadía en la Albiceleste conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalíssima 2022. La Copa del Mundo de 2026 fue la primera final que no pudo ganar en todo este tiempo.