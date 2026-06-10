Fue titular en los dos amistosos de Argentina y pasó de elogios a críticas ante Islandia: “A contramano del equipo”

La Selección Argentina cerró de la mejor manera su preparación rumbo al Mundial 2026. En la ciudad de Alabama y con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, el equipo de Lionel Scaloni goleó 3-0 a Islandia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo, en una noche en la que el cuerpo técnico nuevamente priorizó repartir cargas. Y dentro de ese contexto, uno de los nombres que no pasó desapercibido en la conversación digital fue el de Giuliano Simeone.

El extremo derecho, que venía de convertir un gol en el partido pasado ante Honduras, volvió a ser titular en ataque y disputó 70 minutos con un rendimiento que aparentemente no convenció a todos los hinchas. Pese a mostrarse energético y voluntarioso, como marca su esencia futbolística, el hijo del Cholo se mostró impreciso en la toma de decisiones y definición de jugadas.

A partir de su actuación, Giuliano recibió algunos cuestionamos en las redes sociales por parte de los hinchas argentinos. Muchos se mostraron disconformes con sus intervenciones y consideraron que su estilo de juego no fue al unísono a comparación del reto del equipo. Según marcan las estadísticas, Simeone cerró un encuentro sin regates intentados ni duelos ganados, sumado a siete pérdidas de posesión. No obstante, nunca dejó de lado el compromiso: protagonizó un mapa de calor por toda la banda derecha.

El mapa de calor de Giuliano Simeone ante Islandia (Sofascore).

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