Ricardo Gareca reveló quién genera más entre Boca y River: “Trasciende más fuerte”

No fueron muchos los casos en la historia de jugadores que hayan pasado de Boca a River o visceversa de manera directa. Por eso, cuando en 1985 sucedió con Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri pasando del Xeneize al Millonario y con Carlos Tapia y Julio Olarticoechea dejando Núñez para pasar a La Boca fue todo un acontecimiento. Pasarán las décadas y se seguirá recordando aquella situación, que para muchos fue una traición.

En las últimas horas fue Ricardo Gareca quien analizó cómo es la repercusión que generan River y Boca. En diálogo con Dupla Técnica, el Tigre afirmó: “Los dos pero Boca trasciende para bien o para mal de una manera mucho más fuerte que River. Cuando hay algún problema en Boca se magnifica todo y adquiere una dimensión mucho más importante”.

Además, reflexionó sobre si River y Boca son distintos a los demás clubes: “Sí, claro. Boca y River te acaparan porque en el país entre ellos dos está el 70% de la población. Es algo que repercute mucho más todo por lo que son especiales”.

¿Lo llamo Riquelme para Boca?

“No. Llamarme para ofrecerme un cargo no pero tuve una conversación en algún momento porque quería saber de un jugador. Esa fue la única vez que tuve contacto con él y me pareció muy amable, dispuesto y así lo noté. Pero hacerme una propuesta oficialmente no“, dijo el Tigre.

También afirmó que le hubiese gustado ser entrenador de Boca: “Sí, este nivel de equipos siempre está en la cabeza de los entrenadores y mía también pero pasa el tiempo y lo veo con menos chances de que se pueda concretar y estar en este nivel de equipos”.

Las situaciones de Palacios y Vidal en la Selección de Chile

Hasta hace unos meses, Ricardo Gareca fue entrenador de la Selección de Chile y tuvo problemas con Carlos Palacios, actual jugador de Boca. El Tigre habló del tema: “Hablé poco con él. La vez que lo convoqué tuvo problemas personales y se alejó de la concentración. El problema lo tiene el jugador y no el entrenador. En este caso, en un club como Boca el que tiene que tener cuidado es él porque tiene la posibilidad de jugar en Boca”.

“Está en él aprovechar o no la oportunidad. Imagino que todo el mundo le debe decir que él está jugando en Boca y eso es abrir los ojos porque Boca no espera a nadie. Boca es triunfar y si no triunfas te cuesta. A veces la situación los desborda porque es tan grande el club y es tan grande la presión que hay, que a lo mejor quieren otro desafío. Habrá que ver qué le pasa en su cabeza”, completo Gareca.

Ricardo Gareca en Chile. (Foto: Getty).

En relación a las críticas recibidas por parte de Arturo Vidal dijo: “Las viví allá pero nunca le di importancia. Es más, después lo volví a convocar porque me interesaba el jugador. Cuando nos sentamos a hablar lo arreglamos en un segundo, ni él tenía problema ni yo tampoco los tenía. Eso no me genera ningún tipo de inconveniente mientras que el jugador, cuando uno lo cite, sea positivo, acata las órdenes y se adapta no tengo problema”.

¿Pudo dirigir a la Selección Argentina?

Tras la salida de Jorge Sampaoli en 2018, Ricardo Gareca fue serio candidato a dirigir a la Selección Argentina y así lo relató: “Esperé el llamado después del Mundial. Tenía que renovar con Perú pero esperé un poco pero cuando vi que estaba complicado y que iban a esperar seis meses más tomé la decisión de renovar con Perú“.

