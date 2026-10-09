Mateo Santa María, el pibe de 17 años que eligió jugar para Argentina por sobre Brasil, España e Italia

El atacante de 17 años se desempeña en la cantera de la Juventus, optó por representar a la Albiceleste y podría jugar el Mundial de Qatar.

El 3 de enero de 2009 nació Mateo Santa María en Barcelona, España. De padre argentino y madre brasileña, el pibe se formó en Cornellá, antes de pasar a la cantera de Levante. Su altura -1,89- y sus goles hicieron que la Juventus pose los ojos en él y se lo lleve para terminar su formación.

Mateo Santa María representó a la Selección de Italia Sub 16, pero finalmente se decidió por la Argentina en la categoría Sub 17 y todo indica que esa sería su decisión final. Al menos, en el Mundial Sub 17 de este 2026, el pibe jugaría para la Albiceleste.

Cabe destacar que Mateo Santa María tiene la posibilidad de representar a España por haber nacido allí, a Italia por vivir en ese país, a Brasil por herencia materna y a Argentina por herencia paterna. Es importante aclarar que para que un futbolista quede en una selección y no pueda cambiar tiene que jugar tres encuentros con la Mayor.

La historia de Mateo Santa María

El camino de Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar

19/11 – Argentina vs. Australia

22/11 – Argentina vs. Mozambique

25/11 – Argentina vs. Dinamarca

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