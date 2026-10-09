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Selección Argentina

Mateo Santa María, el pibe de 17 años que eligió jugar para Argentina por sobre Brasil, España e Italia

El atacante de 17 años se desempeña en la cantera de la Juventus, optó por representar a la Albiceleste y podría jugar el Mundial de Qatar.

Mateo Santa María
© @mateo.smvMateo Santa María

El 3 de enero de 2009 nació Mateo Santa María en Barcelona, España. De padre argentino y madre brasileña, el pibe se formó en Cornellá, antes de pasar a la cantera de Levante. Su altura -1,89- y sus goles hicieron que la Juventus pose los ojos en él y se lo lleve para terminar su formación.

Mateo Santa María representó a la Selección de Italia Sub 16, pero finalmente se decidió por la Argentina en la categoría Sub 17 y todo indica que esa sería su decisión final. Al menos, en el Mundial Sub 17 de este 2026, el pibe jugaría para la Albiceleste.

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Cabe destacar que Mateo Santa María tiene la posibilidad de representar a España por haber nacido allí, a Italia por vivir en ese país, a Brasil por herencia materna y a Argentina por herencia paterna. Es importante aclarar que para que un futbolista quede en una selección y no pueda cambiar tiene que jugar tres encuentros con la Mayor.

La historia de Mateo Santa María

El camino de Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar

  • 19/11 – Argentina vs. Australia
  • 22/11 – Argentina vs. Mozambique
  • 25/11 – Argentina vs. Dinamarca

DATOS CLAVE

  • Mateo Santa María jugará el Mundial Sub 17 de 2026 con Argentina.
  • Mateo Santa María nació en Barcelona y cuenta con cuatro nacionalidades distintas.
  • Juventus fichó al delantero tras sus pasos por Cornellá y Levante.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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