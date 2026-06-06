Jugador por jugador: los puntajes de Argentina en el triunfo ante Honduras

Las calificaciones de los futbolistas del combinado albiceleste en el amistoso frente al elenco centroamericano.

Juan Musso (6): no le convirtieron goles. Prácticamente Honduras no tuvo chances para generar peligro, pero el arquero sumó una valla invicta que es clave en la confianza para lo personal, más aún en la lucha por el segundo lugar detrás del Dibu.

Agustín Giay (6): el lateral derecho le respondió a Scaloni. En una prueba para medirse en la Selección, el surgido de San Lorenzo cumplió con lo pretendido por el entrenador y estuvo preciso con pelota y no sufrió en lo defensivo. Sumó porotos.

Nicolás Otamendi (6): el capitán, por la ausencia de Messi, tuvo un buen rendimiento individual. Casi no fue exigido porque la posesión fue un monólogo argentino, pero sumó una actuación positiva a días del debut en el Mundial.

Nicolás Otamendi, capitán de Argentina ante Honduras. (Getty Images)

Lisandro Martínez (6): tuvo un buen partido. Con poca participación en la fase defensiva por la bajísima jerarquía del contrario, protagonizó algunos cruces exitosos. Con pelota, como prácticamente siempre, se lo vio muy confiable.

Nicolás Tagliafico (6,5): el lateral izquierdo fue el responsable de que se sancione penal para que Lautaro Martínez anote el primer gol del partido. Además, en su rol cumplió con creces y luego fue reemplazado.

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Exequiel Palacios (6): cumplió. Sin grandes riesgos y dándole equilibrio al equipo, se encargó de mantener la posesión del balón y girar de un lado al otro para que los atacantes generen peligro en el último tercio.

Valentín Barco (6,5): en su primera titularidad, el Colo mostró una buena versión como mediocampista central, se asoció y marcó el ritmo de las jugadas durante la primera parte, pero salió en el entretiempo.

Giuliano Simeone (6,5): el veloz polifuncional marcó el 2-0 para estirar la ventaja en el marcador ante Honduras. Por otro lado, se lo percibió con mucha movilidad en el último tercio del campo de juego y aprovechó la oportunidad.

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¡GOLAZO ARENTINO! ⚽ Taco de Lautaro y definición de Simeone 💥



📺 Argentina 2-0 Honduras | #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/JDsam1nOBR — telefe (@telefe) June 7, 2026

Giovani Lo Celso (7): el mejor de Argentina en el primer tiempo. Muy activo y asociativo, tomó riesgos en la parte final de la cancha y mostró destellos de su mejor momento. Tuvo un disparo al travesaño que pudo ser un golazo, en la jugada previa al penal para el 1-0.

Thiago Almada (6): no tuvo su partido ideal. Aunque no jugó mal, el Guayo estuvo por debajo de su nivel habitual en la Selección y eso se notó. Sin embargo, intentó romper líneas en la zona núcleo, aunque sin mayor éxito.

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Lautaro Martínez (7): desde el punto penal, convirtió el 1-0 para romper el cero en el marcador y asistió de taco a Simeone para el 2-0. Por otro lado, tiró algunas diagonales para penetrar la defensa rival y ofició de pivot para darle continuidad a los ataques albicelestes.

🐂 ⚽ GOL DE ARGENTINA | Lautaro de penal pone el 1-0 🇦🇷 #ArgentinaXTelefe



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Ingresaron

Rodrigo De Paul (6): jugó todo el segundo tiempo y le dio aún más sentido a la posesión albiceleste para generar peligro en el ataque. Será fundamental su nivel individual que impacta en lo colectivo de cara al Mundial.

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Facundo Medina (6): jugó todo el segundo tiempo y sumó minutos en la Selección en la recta final justo antes del comienzo de la Copa del Mundo, donde podría tener rodaje en caso de emergencia.

Alexis Mac Allister (6): no jugó tantos minutos pero sí los suficientes para cumplir y mantener el nivel de sus compañeros sobre el campo de juego.

Enzo Fernández (6): no jugó tantos minutos pero sí los suficientes para cumplir y mantener el nivel de sus compañeros sobre el campo de juego.

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Cristian Romero (6): no jugó tantos minutos pero sí los suficientes para cumplir y mantener el nivel de sus compañeros sobre el campo de juego.

José Manuel López (6): no jugó tantos minutos pero sí los suficientes para cumplir y mantener el nivel de sus compañeros sobre el campo de juego.

Tomás Aranda (-): debutó en la Selección Argentina, pero jugó pocos minutos para ser evaluado.

¡GRAN REMATE DE ARANDA!



La joya de Boca disparó desde afuera del área y se encontró con la respuesta de Menjivar. pic.twitter.com/G5DEGo81CR — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

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Nicolás Capaldo (-): debutó en la Selección Argentina, pero jugó pocos minutos para ser evaluado.

Santiago Beltrán (-): debutó en la Selección Argentina, pero jugó pocos minutos para ser evaluado.

Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda ingresaron en el duelo vs. Honduras y debutaron con la casaca de la selección argentina 🇦🇷👏 pic.twitter.com/fi2TQ5qVmA — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Joaquín Freitas (-): debutó en la Selección Argentina, pero jugó pocos minutos para ser evaluado.