Insólito error en Argentina vs. Honduras: en lugar del himno, sonó El Bombón Asesino en el Kyle Field de Texas

En la previa del amistoso internacional, la organización se equivocó y se escuchó la canción de Los Palmeras en todo el estadio.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina mide fuerzas contra Honduras en un duelo correspondiente a un amistoso internacional, a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, antes del inicio del encuentro, sucedió un hecho inédito: sonó El Bombón Asesino como himno albiceleste, debido a un grave error de la organización.

Los futbolistas ya habían saltado al campo de juego del Kyle Field de Texas y, como habitualmente ocurre, ambos planteles se posicionaron para escuchar la marcha patria. En ese preciso momento, en los altoparlantes del estadio se escuchó la canción de Los Palmeras, la reconocida banda de cumbia que tiene múltiples hits y cuenta con mucha presencia entre la sociedad.

Lo cierto es que este acontecimiento llamó la atención de todo el ambiente que, con absoluta razón, esperaba que suene el himno nacional para que los jugadores de la Selección Argentina entonen las estrofas en la previa del encuentro frente a Honduras. En ese momento, los futbolistas hicieron gestos de confusión, debido a que no entendían qué estaba ocurriendo.

Apenas pasaron unos segundos con El Bombón Asesino sonando en los parlantes del estadio y rápidamente cortaron la canción de Los Palmeras. Casi que inmediatamente, empezó a sonar el himno de Argentina y los protagonistas pudieron cantar con total normalidad. Luego sí, se prepararon y empezaron a jugar el amistoso internacional contra el combinado centroamericano.

🗣️ ¡ASÍ SONÓ EL HIMNO ARGENTINO EN TEXAS! 💙🤍 pic.twitter.com/97i7t3RWWO — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

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Por qué no juegan Messi, Julián Álvarez y Cuti Romero en Argentina vs. Honduras

La ausencia de Lionel Messi se debe a la lesión en el isquiotibial que sufrió un par de días atrás en Inter Miami. Si bien su evolución fue buena, no jugará de titular esta noche, aunque podría sumar algunos minutos en el segundo tiempo si el estratega así lo desea.

Por el lado de Cristian Romero, ya está recuperado de su esguince de ligamento colateral de la rodilla derecha. Aún así, el estratega eligió preservarlo y no arriesgarlo de arranque. Por ese motivo, también estará en el banco junto a otras alternativas.

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Julián Álvarez tuvo que bajar las cargas de sus entrenamientos por su lesión en el tobillo. Pese a que tiene el alta médica, el jugador no está disponible para el amistoso ante Honduras y se entrenó diferenciado.