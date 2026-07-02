La máxima competencia a nivel selecciones de América se volverá a disputar en la Conferencia Este de los Estados Unidos.

Conmebol ya lo tiene prácticamente cerrado. La Copa América que se llevará a cabo a mediados del 2028 (muy posiblemente entre el 15 de junio y el 9 de julio, fechas en las que coincidirá con la Euro de Reino Unido e Irlanda) se desarrollará en tierras estadounidenses, tal como sucedió en la edición que ganó la Selección Argentina en 2024.

Si bien se llegaron a barajar otras opciones como Ecuador y la propuesta conjunta entre Argentina y Uruguay (con la posibilidad de añadir a Paraguay, todo en pos de calentar motores para los festejos del centenario del Mundial en 2030), la entidad que regula el fútbol en Sudamérica se inclina una vez más por la zona norte del continente.

Principalmente por dos cuestiones. La primera es la gran infraestructura, no solo por los estadios, sino por la variedad de predios de alto rendimiento que puede ofrecer a cada una de las selecciones participantes, tal como lo está haciendo en el presente con la Copa del Mundo 2026.

Y la segunda, porque la relación con Concacaf está mejor que nunca, por lo que coordinar las sedes no es un problema ni mucho menos. De hecho, la entidad que engloba Norte y Centro América y Caribe, está más que abierta a volver a integrar la competencia con seis representantes que clasificarán mediante su Liga de las Naciones.

La Copa América 2028 se jugará en los Estados Unidos. Hoy consulté y me dijeron que está en un 95%. Todo Conferencia Este con 6 selecciones de Concacaf como en 2024. pic.twitter.com/9wqJfq3I6P — Germán Carrara (@GermanCarrara) July 2, 2026

De esta manera, con las 10 que componen Conmebol, serán 16 los equipos competidores, que se dividirán en cuatro grupos, de los cuales los dos primeros clasificarán a los Cuartos de Final.

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Los estadios que estarán a disposición de la Copa América 2026

La idea es expandirse por la Conferencia Este, puesto que la Oeste, precisamente Los Angeles, para esa época estará enfocada en los Juegos Olímpicos. En ese sentido, se están manejando 10 alternativas para recibir a los partidos de la Copa América 2028: Atlanta, Charlotte, Houston, Arlington, Miami, Orlando, Kansas City, Austin, Washington y Nueva Jersey.

En síntesis