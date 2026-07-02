Alex Baena se ve campeón con España en el Mundial 2026: ”Somos la mejor selección”

El futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección de España se ve con confianza para lo que se le aproxima en la Copa del Mundo 2026.

Este jueves 2 de julio la Selección de España encarará su primer partido de la instancia a eliminación directa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de ganar el Grupo H, en el que empató con Cabo Verde, goleó a Arabia Saudita y derrotó por la mínima a Uruguay, los de Luis de la Fuente se pararán frente a frente con Austria, segundo del Grupo J.

En definitiva, se tratará del primer obstáculo que en la Roja consideran que van a poder sortear sin problemas en su camino hacia la segunda estrella. Por lo menos, así lo dejó ver Alex Baena, en una entrevista que le brindó al periódico Sport a tan solo horas del encuentro que tendrá lugar en Inglewood de la ciudad de Los Angeles.

”Creo que lo pensamos todos. Para nosotros somos la mejor selección del mundo. Somos los vigentes campeones de Europa y al final creo que es muy difícil ganarnos”, manifestó el futbolista del Atlético de Madrid, en referencia con el título que obtuvo España en la Euro de Alemania 2024 y con las dos finales que disputaron al hilo por la UEFA Nations League (vs. Croacia en 2023 y Portugal en 2025).

En esa misma línea, Alex Baena en la misma entrevista afirmó que los otros candidatos, como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil y Portugal, principalmente, ven a la Roja como el rival a vencer en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026: ”Todo el mundo nos quiere ganar y eso es bonito también”.

Alex Baena, en su festejo tras su gol vs. Uruguay. Getty Images.

Portugal mirará de reojo el partido de España vs. Austria por los 16vos de final del Mundial 2026

España vs. Austria será el primer partido a disputarse de este jueves 2 de julio por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es por eso que Portugal, si bien tiene que encarar más tarde su compromiso con Croacia en Toronto, estará atento a lo que suceda en Los Angeles, puesto que de ahí saldrá su presunto contrincante en los 8vos de final.

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Vale mencionar que la jornada la completarán Suiza vs. Argelia en Vancouver y mañana se cerrarán los 16vos con Australia frente a Egipto en el AT&T de Dallas, Argentina contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami y Colombia vs. Ghana en Kansas City.

En síntesis