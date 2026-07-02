La gran ventaja que tendrá Paraguay para enfrentar a Francia en los octavos de final del Mundial

Los sudamericanos y europeos se enfrentarán en Philadelphia, donde buscarán el boleto para seguir soñando con el Mundial.

Después de superar a Alemania y Suecia, respectivamente, Paraguay y Francia obtuvieron el pasaje hacia los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde intentarán dar un nuevo paso hacia la gloria eterna.

El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, ubicado en Philadelphia, ciudad ubicada dentro del estado de Pensilvania, la cual está sufriendo muy altas temperaturas en la previa al juego. Y para lo que será el duelo, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronostica que la temperatura llegará a los 39° grados.

A pesar de que los cambios climáticos están afectando a gran parte de la poblacion mundial y que en Europa se han registrados muy altas temperaturas, la ventaja que posee el elenco dirigido por Gustavo Alfaro sobre los de Didier Deschamps radica en que el clima en las tierras paraguayas, en buena parte del año, alcanzan y hasta superar los grados anunciados.

Cabe destacar que no solo se registrará una elevada ola de calor, sino que también habrá un alto porcentaje de humedad, lo que hará que el clima sea mucho más espeso y molesto para los franceses. Incluso, existe la probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas en Philadelphia para el día del partido. Por lo tanto, a partir de las condiciones climáticas, los paraguayos buscarán sacar una gran ventaja.

Lincoln Financial Field, Philadelphia.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Francia?

Los seleccionados de Paraguay y Francia se encontrarán frente a frente este sábado 4 de julio, desde las 18:00 horas de la República Argentina, en el Philadelphia Stadium, más conocido como Lincoln Financial Field, de Pensilvania.

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El cuadro final del Mundial 2026

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