Australia vs. Egipto EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Este viernes 3 de julio se enfrentan las selecciones de Australia y Egipto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR estará su compatriota Leodán González. El ganador del encuentro será rival de octavos de final de quien triunfe en el duelo que posteriormente disputarán Argentina y Cabo Verde.