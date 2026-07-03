Este viernes 3 de julio se enfrentan las selecciones de Australia y Egipto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR estará su compatriota Leodán González. El ganador del encuentro será rival de octavos de final de quien triunfe en el duelo que posteriormente disputarán Argentina y Cabo Verde.
Australia vs. Egipto EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto
Australianos y egipcios ponen en juego un nuevo boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo en Dallas.
Listo el vestuario egipcio
Different numbers, same dream 🤩🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/NrW4iMIPE2— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 3, 2026
Todo preparado en el vestuario australiano
Inside the #Socceroos dressing room at Dallas Stadium 👀 💚💛 v - 3.7.26 - 1:00pm local v - 4.7.26 - 4:00am AEST 📱💻📺 Live on SBS & SBS On Demand#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3l9a1SeP8J— CommBank Socceroos (@Socceroos) July 3, 2026
Formación confirmada en Egipto
La Selección de Egipto forma con Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy, Marwan Attia; Mohamed Salah y Omar Marmoush.
Formación confirmada en Australia
La Selección de Australia sale a la cancha con Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda y Cristian Volpato.
Así es el AT&T Stadium
El AT&T Stadium está ubicado en Arlington, a las afueras de Dallas, en el Estado de Texas. Tiene una capacidad para 80 mil espectadores, expandible a un total de 94 mil asientos. Un detalle no menor es que cuenta con terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados muchos de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.
AT&T Stadium de Dallas.
Así llega Egipto
El seleccionado egipcio finalizó en la segunda posición del Grupo G con 5 puntos, misma cosecha que hizo el líder Bélgica, que lo superó por diferencia de goles. En su estreno igualó precisamente ante el seleccionado belga 1-1. Luego se impuso 3-1 a Nueva Zelanda y finalizó su participación en fase de grupos con empate 1-1 contra Irán.
Así llega Australia
El seleccionado australiano finalizó en la segunda posición del Grupo D, con 4 puntos y superando por diferencia de goles a Paraguay. Solo ganó en su estreno, 2-0 sobre Turquía. Su segunda presentación fue con derrota 2-0 ante Estados Unidos y en el cierre de la fase de grupos igualó sin goles ante el seleccionado paraguayo.
Los árbitros del partido
El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer oficiará como cuarto árbitro. Además, Leodán González, será el principal responsable del VAR, con Antonio García como AVAR, ambos también uruguayos.