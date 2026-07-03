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Mundial 2026

Australia vs. Egipto EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Australianos y egipcios ponen en juego un nuevo boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo en Dallas.

Australia vs. Egipto: minuto a minuto
Australia vs. Egipto: minuto a minuto

Este viernes 3 de julio se enfrentan las selecciones de Australia y Egipto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera y en el VAR estará su compatriota Leodán González. El ganador del encuentro será rival de octavos de final de quien triunfe en el duelo que posteriormente disputarán Argentina y Cabo Verde.

Listo el vestuario egipcio

Todo preparado en el vestuario australiano

Formación confirmada en Egipto

La Selección de Egipto forma con Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emam Ashour, Mostafa Zico, Hamdy Fathy, Marwan Attia; Mohamed Salah y Omar Marmoush.

Formación confirmada en Australia

La Selección de Australia sale a la cancha con Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda y Cristian Volpato.

Así es el AT&T Stadium

El AT&T Stadium está ubicado en Arlington, a las afueras de Dallas, en el Estado de Texas. Tiene una capacidad para 80 mil espectadores, expandible a un total de 94 mil asientos. Un detalle no menor es que cuenta con terreno de juego de césped artificial, algo a lo que no están habituados muchos de los futbolistas que participan de la Copa del Mundo.

AT&T Stadium de Dallas.

AT&T Stadium de Dallas.

Así llega Egipto

El seleccionado egipcio finalizó en la segunda posición del Grupo G con 5 puntos, misma cosecha que hizo el líder Bélgica, que lo superó por diferencia de goles. En su estreno igualó precisamente ante el seleccionado belga 1-1. Luego se impuso 3-1 a Nueva Zelanda y finalizó su participación en fase de grupos con empate 1-1 contra Irán.

Así llega Australia

El seleccionado australiano finalizó en la segunda posición del Grupo D, con 4 puntos y superando por diferencia de goles a Paraguay. Solo ganó en su estreno, 2-0 sobre Turquía. Su segunda presentación fue con derrota 2-0 ante Estados Unidos y en el cierre de la fase de grupos igualó sin goles ante el seleccionado paraguayo.

Los árbitros del partido

El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán como jueces de línea. El suizo Sandro Schärer oficiará como cuarto árbitro. Además, Leodán González, será el principal responsable del VAR, con Antonio García como AVAR, ambos también uruguayos.

Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia
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