Por las caídas de Alemania y Países Bajos, Europa propone 4 alternativas para reemplazar los penales

La prensa internacional se hizo eco de lo sucedido en la jornada de lunes e hizo sugerencias que consideran más "justas". Repaslas.

La jornada del lunes fue, hasta el momento, la más sorpresiva del Mundial 2026. Dos pesos pesados como Alemania y Países Bajos quedaron eliminados por Paraguay y Marruecos, respectivamente. Las dos caídas se dieron por la misma vía: los penales, que dieron mucho que hablar en Europa.

Más allá de que los dos trámites fueron diferentes -porque los de Nagelsmann se encontraron con un planteo muy defensivo de los albirrojos, mientras que el duelo entre neerlaneses y marroquíes fue más de igual a igual-, la prensa internacional volvió a poner en debate el factor de la “justicia” en las definciones desde los doce pasos.

The Athletic, medio estadounidense que cuenta con varios periodistas de Norteamérica y Reino Unido, le permitió a sus redactores proponer alternativas para reemplazar los penales como método de desempate. A su manera, cada uno soltó una opción, siendo algunas más rebuscadas que otras.

Las ideas fueron muy variadas y partieron desde la vuelta del “gol de oro” hasta el método de “penales australianos“. En el medio, otras alternativas que suenan poco viables tanto para el juego como para el espectáculo.

Las propuestas para reemplazar las definiciones por penales

La vuelta del gol de oro

Tanto Julian McKenzie como Felipe Cárdenas sugieren el regreso del “gol de oro” como forma de desempatar., método que le da la victoria al primer equipo en marcar un gol durante el tiempo suplementario. De esta manera, se ahorrarían algunas definiciones por penales, aunque en el caso de los partidos de Alemania y Países Bajos no hubiera servido de nada, ya que no se modificó el marcador.

La última vez que se aplicó esta regla fue en el Mundial de Corea-Japón 2002. Sin embargo, la misma fue eliminada porque el miedo a recibir un gol llevaba a los equipos a adoptar posturas más defensivas, cuando el objetivo era justamente lo contrario.

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Penales australianos

La implementación de los “shootouts” fue idea de Oliver Kay, de Inglaterra. Se trata de reemplazar los lanzamientos clásicos desde el punto penal por un mano a mano entre jugador y arquero, con un límite de tiempo para definir. Esto fue implementado en la MLS durante los años 90 y actualmente se usa en el hockey.

Agregar tiros libres y tiros de esquina

“Un penal, dos tiros libres desde cualquier punto del arco del área y un tiro desde cada esquina. Los tiros se ejecutarían alternativamente, como ahora, y se mantendrían todos los elementos de la tanda de penaltis actual, solo que con alguna variación”, fue la propuesta de Seb Stafford-Bloor, también británico. Una opción que, en los papeles, no favorecería al espectáculo ni al dinamismo del mismo.

Fútbol reducido

Tanto Patrick Iversen (Estados Unidos) como Lukas Weese (Canadá) propusieron distintas alternativas con una misma esencia: reducción de jugadores para que haya más espacio y, en consecuencia, chances de gol.

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El primero sugirió reducir la cancha a la mitad, jugar 5 contra 5 e ir eliminando futbolistas hasta que alguien gane. El segundo, en tanto, propone mantener las dimensiones originales del campo de juego, pero ir quitando futbolistas hasta quedar 7 contra 7.