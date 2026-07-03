“Ni gratis lo quiero a Villa en Boca”

Todo está dado para que Sebastián Villa tenga su segundo ciclo en Boca. El club llegó a un acuerdo con el futbolista desde hace unos días y ahora solo falta que Independiente Rivadavia acepte la propuesta. Bolavip pudo saber que hay optimismo en el Xeneize y que el pase se cerraría en los próximos días.

Serán alrededor de 6 millones de dólares los que Boca le pagará a Independiente Rivadavia por Sebastián Villa. De llegar a buen puerto con las negociaciones, el juicio que existe entre el jugador y la institución de La Ribera quedará sin efecto, ya que pasaría a ser nuevamente empleado del club.

Las reacciones de los hinchas son dispares. Están quienes ponen el foco en lo deportivo y en las soluciones futbolísticas que podría aportar el colombiano, pero están los que recuerdan cómo fue su salida conflictiva del club, las denuncias que tuvo por violencia de género y las declaraciones de los últimos meses en las que afirmó que jugaría en River.

Sebastián Villa en Boca. (Foto: Getty).

Quien salió a liquidar a Sebastián Villa fue Cristian Traverso, que tuvo dos pasos por Boca, el primero entre 1997 y 2002, mientras que el segundo fue entre 2004 y 2005. En sus ciclos por el Xeneize, el defensor obtuvo siete títulos, entre los que se destacan dos Libertadores y una Intercontinental.

El fuerte descargo de Cristian Traverso

A través de sus redes sociales oficiales, el ex mediocampista de Boca afirmó: “Algunos periodistas que cubren el día a día de Boca dan en potencial que aquel que se fue con todos los quilombos, con con juicio, libre, con pitio cadena y toda la historia, todo lo que vos quieras, parece que va a volver al club, a salvarnos, nos va a salvar.

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Bienvenido entonces, bienvenido, vamos muchachos, yo estoy fastidioso y como acá tenemos una comunidad enorme, salí de la cueva, prendí esto para expresarles nuevamente lo que había expresado hace dos semanas y es prácticamente lo mismo.

Encima lo van a pagar, dijeron que lo van a pagar, yo ni gratis lo quiero, yo ni gratis, por todo lo que pasó, era por el jugador, por el jugador deportivo, de lo que está dentro del campo, porque bueno, es bueno, pero tampoco pienso que sea nuestro salvador.

A Boca lo salva un equipo, no lo salva un jugador, Boca tiene que tener equipo para salvarse, para ir al frente, para ganar, para tener equipo, para tener eso de equipo, no depender de uno, ahora porque allá jugó bien, yo estoy fastidioso, yo sé que algunos también, la mayoría, no sé ni si la mayoría, si la minoría, porque esto del chat no sabe quiénes son de Boca, quiénes no.

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Yo de acá, de mi corazón, bien bien bien de Boca, para mí es un golpe, no va a ser fácil, a mí no me va a conquistar, a mí no me va a conquistar, para mí va a ser una camiseta, corriendo por ahí y con los colores de Boca y que le vaya bien, que sea el mejor de todos, pero tanto respeto que se le pide desde algunos sectores a los jugadores”.

DATOS CLAVE

Acuerdo inminente: Boca Juniors tiene todo encaminado para concretar el regreso de Sebastián Villa . El club llegó a un acuerdo contractual con el delantero y negocia contrarreloj el pago de 6 millones de dólares a Independiente Rivadavia para destrabar el pase, lo que además anularía el litigio judicial vigente entre el colombiano y la institución.

Boca Juniors tiene todo encaminado para concretar el regreso de . El club llegó a un acuerdo contractual con el delantero y negocia contrarreloj el pago de a Independiente Rivadavia para destrabar el pase, lo que además anularía el litigio judicial vigente entre el colombiano y la institución. Fuerte rechazo de Cristian Traverso: El exdefensor multicampeón con el Xeneize liquidó el posible retorno del atacante a través de un fuerte descargo en sus redes sociales: “Yo ni gratis lo quiero por todo lo que pasó. No pienso que sea nuestro salvador; a Boca lo salva un equipo, no un jugador”.

El exdefensor multicampeón con el Xeneize liquidó el posible retorno del atacante a través de un fuerte descargo en sus redes sociales: “Yo ni gratis lo quiero por todo lo que pasó. No pienso que sea nuestro salvador; a Boca lo salva un equipo, no un jugador”. División entre los hinchas: El retorno del delantero genera opiniones encontradas en el Mundo Boca; mientras un sector se ilusiona con su aporte futbolístico, una gran parte de la parcialidad expresa su repudio debido a sus antecedentes por violencia de género, su conflictiva salida libre del club y sus recientes declaraciones manifestando que jugaría en River Plate.