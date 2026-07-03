España, Portugal y Suiza, a octavos de final: cómo está el cuadro del Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa entregando sorpresas con el correr de los partidos de 16avos de final. Este jueves, tres nuevas selecciones consiguieron el boleto para la próxima instancia y resta muy poco para que quede conformado el cuadro de los octavos de final.
La Selección de España fue la primera en avanzar en esta jornada de jueves. Los liderados por Lamine Yamal golearon por 3-0 a Austria y confirmaron su condición de candidatos a pelear por el trofeo más preciado del fútbol mundial.
Posteriormente, la Selección de Portugal sufrió ante Croacia, pero logró darlo vuelta y obtener el boleto a la próxima fase. Cristiano Ronaldo anotó un gol de penal y Goncalo Ramos, de cabeza, aportó el tanto agónico para el triunfo de los lusos, que irán ahora ante España.
A última hora, a la medianoche de Argentina, Suiza fue superior a Argelia y consiguió avanzar a la siguiente instancia. Ahora, los europeos esperan por su siguiente rival: Colombia o Ghana, la última llave de los 16avos en definirse.
Así está el cuadro del Mundial 2026
Los últimos partidos de 16avos de final
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VIERNES 3 DE JULIO
*Hora de Argentina
- 15.00 – Argelia vs. Egipto
- 19.00 – Argentina vs. Cabo Verde
- 22.30 – Colombia vs. Ghana
Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial 2026
Inmediatamente después de la culminación de la primera ronda de eliminación directa comenzarán los cruces de octavos de final. El sábado 4 de julio se abrirá esta fase con dos compromisos: Canadá ante Marruecos, a las 14, y Francia vs. Paraguay, a las 18.
Datos clave
- España, Portugal y Suiza clasificaron a los octavos de final del Mundial 2026.
- Cristiano Ronaldo anotó un gol de penal en el triunfo frente a Croacia.
- Sábado 4 de julio comenzarán los partidos por los octavos de final.