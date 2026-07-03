Las alineaciones de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina busca continuar con la defensa del título, y Cabo Verde, en busca del gran golpe.

Luego de una fase de grupos inmejorable, la Selección Argentina tiene ahora que enfrentarse a la instancia clave de cualquier Copa del Mundo: los mata-mata. Su primer rival en los partidos de eliminación directa del Mundial 2026 será Cabo Verde, por la nueva ronda de 16avos de final en Miami.

Para este compromiso, el equipo argentino llega descansado, luego de la rotación que efectuó Lionel Scaloni para el último partido de la fase de grupos vs. Jordania. De esta forma, se esperan bastantes modificaciones en el equipo albiceleste, que volverá a un once mucho más parecido al que salió a la cancha contra Argelia y Austria.

Argentina volvería al XI de los primeros partidos.

Por su parte, Cabo Verde no ha tenido ningún tipo de descanso. Empató sus tres partidos en la fase de grupos, lo cual provocó que saliera al campo prácticamente con los mismos once jugadores en sus tres partidos, y algo similar será lo que veremos este viernes por parte del entrenador Pedro Leitão Brito, mejor conocido como Bubista.

Ambos seleccionadores se guardarán el once hasta 90 minutos antes del comienzo del partido, cuando las alineaciones oficiales sean compartidas por FIFA. No obstante, esto es lo que podemos esperar:

La probable formación de Argentina vs. Cabo Verde

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi; Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

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La probable formación de Cabo Verde vs. Argentina

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. DT: Bubista.

Así está el cuadro del Mundial 2026