Nagelsmann dejó la Selección de Alemania con una multimillonaria indemnización y ya negocian con Klopp

El DT de 38 años renunció bajo presión y allí radica el hecho de que su salida no sea gratis para la Federación.

Tras el intento de Julian Nagelsmann de mantenerse en el cargo más allá de la decepcionante eliminación de la Selección de Alemania a manos de Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial, la Federación lo convenció de presentar su renuncia, que no será gratis.

El entrenador de 38 años, que había asumido el cargo en septiembre de 2023, cobrará una indemnización cercana a los 7 millones de euros según avanzó la prensa alemana. “Mi objetivo principal siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, el equipo se merece la oportunidad de empezar de nuevo sin cargas”, manifestó el DT.

El comunicado con que la Federación de Alemania confirmó la rescisión de su contrato expresó que la decisión se tomó por unanimidad y que fue Nagelsmann el primero en plantear la necesidad de dar un paso al costado, algo que el diario Bild desmintió asegurando que el entrenador sufrió presiones para dimitir. Allí se explica la existencia de una multimillonario indemnización.

También de las palabras de Rudi Völler, director deportivo de la DFB, se desprende que la primera intención del DT era continuar en el cargo. “Nagelsmann asume la responsabilidad en un momento en el que le gustaría seguir marcando el rumbo, y antepone la selección en su conjunto a su propia persona”, fueron sus declaraciones.

Se confirmó la renuncia de Nagelsmann a la Selección de Alemania.

Negociaciones con Klopp

La Federación de Alemania confirmó que ya se dieron a la tarea de avanzar por la contratación de Jürgen Klopp como nuevo entrenador y se destacó que “ya ha manifestado su firme disposición a asumir el cargo”. El ex Liverpool lleva dos años sin dirigir, pero se encuentra en funciones como director global de fútbol del RB Leipzig desde enero del año pasado.

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Sin embargo, se confirmó que tiene una cláusula de salida fijada especialmente para el caso en que la Selección de Alemania le ofreciera el cargo de entrenador, algo que facilitaría su salida.

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