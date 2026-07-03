Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: Minuto a minuto

Comienza el verdadero Mundial para la Selección Argentina. La Albiceleste enfrenta a Cabo Verde, este viernes desde las 19, en Miami, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El ganador del cruce se enfrenta con el vencedor del duelo entre Australia y Egipto. El canadiense Drew Fischer es el árbitro designado y la televisación está a cargo de Tyc Sports, DSports, TV Pública, Telefé y ESPN Premium.