Comienza el verdadero Mundial para la Selección Argentina. La Albiceleste enfrenta a Cabo Verde, este viernes desde las 19, en Miami, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El ganador del cruce se enfrenta con el vencedor del duelo entre Australia y Egipto. El canadiense Drew Fischer es el árbitro designado y la televisación está a cargo de Tyc Sports, DSports, TV Pública, Telefé y ESPN Premium.
Mundial 2026
Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: Minuto a minuto
En Miami, la Albiceleste choca con la revelación del torneo en búsqueda de meterse en los octavos.
¡ONCE DEFINIDO EN CABO VERDE!
Vozinha; Steven Moreira, Sidny Cabral, Kevin Pina, Pico Lopes; Diney Borges, Ryan Mendes; Laros Michael d'Encarnação Duarte, Nuno da Costa, Deroy Duarte, Jovane Cabral
¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN ARGENTINA!
Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Almada; Messi y Lautaro.
La posible formación de Cabo Verde
Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. DT: Bubista.
La posible formación de Argentina
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