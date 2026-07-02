Tenso cruce entre Oasis y Maná por el México vs. Inglaterra: ”Ubícate, güey”

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, este miércoles primero de julio, aportó un capítulo absolutamente inesperado, ya en el marco de lo que será el cruce entre el seleccionado mexicano e Inglaterra por los Octavos de Final en el Estadio Azteca este domingo 5 de julio.

Resulta que Liam Gallagher, cantante de la famosa banda británica Oasis, lanzó una serie de tuits relacionados a lo que espera del plantel que comanda Thomas Tuchel en lo que resta de la competencia que se está desarrollando en tierras norteamericanas. Y entre los comentarios que firmó, consideró que los de Javier Aguirre sufrirán un 5 a 0.

Semejante aseveración, lógicamente, no cayó para nada bien en México, que quedó con el entusiasmo por las nubes después de vencer 2 a 0 a Ecuador (con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez) en el cruce de los 16vos de final (además, es el único participante que todavía no recibió goles en contra).

Y quien recogió el guante fue Fher Olvera, el líder del reconocido grupo mexicano Maná, que grabó un video citando a Liam Gallagher y enviándole un mensaje muy directo hacia él: ”El cantante de Oasis dijo que Inglaterra le va a ganar a México 5 a 0. A ver… No manches. Ubícate, güey. ¿5 a 0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va, güey. No mamés”.

Inglaterra vuelve al Estadio Azteca tras 40 años

La Selección de Inglaterra venció 2 a 1 a República Democrática del Congo y de esa manera se clasificó a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ahora, su próximo contrincante, como se describe anteriormente, será el combinado mexicano comandado por Javier Aguirre en el mítico Estadio Azteca.

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Por lo tanto, será el retorno oficial del combinado británico al recinto de la CDMX luego de lo que fue aquel histórico partido disputado el 22 de junio de 1986 por los Cuartos de Final del Mundial frente a Argentina. Aquella vez, Diego Maradona los humilló por partida doble. Primero con la ‘Mano de Dios’ y después con el ‘Gol del Siglo’.

En síntesis