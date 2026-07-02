Los 10 entrenadores con más partidos en la historia de la Selección Argentina: Lionel Scaloni, cerca del primer puesto

La Selección Argentina pelea en el Mundial 2026 por retener la corona obtenida en Qatar 2022. Mientras Lionel Messi rompe todos los récords en su sexta presencia en la cita de la FIFA, Lionel Scaloni también hace historia como entrenador de la Albiceleste.
Este viernes, ante Cabo Verde por los 16avos de final, el DT de Pujato dirigirá su 100° partido con la Albiceleste. Aunque ya está entre los entrenadores con mayor participación en la historia del combinado de la AFA, va por más y está cada vez más cerca del primer lugar.
Solamente un director técnico logró, hasta ahora, estar al frente de la Selección Argentina por más de un centenar de partidos. Se trata de Guillermo Stábile, que dirigió a la Albiceleste en un total de 124 compromisos oficiales, según las estadísticas de la AFA.
De continuar por un ciclo más, Scaloni tendrá una chance concreta de convertirse en el entrenador con más presencias en la Selección Argentina. El calendario internacional actual ayuda a los DTs a perseguir estas marcas.
Detrás del exlateral derecho aparecen inmediatamente los otros dos entrenadores campeones del mundo, ambos completando el podio de partidos dirigidos. Menotti y Bilardo comparten ese tercer puesto con 79 compromisos cada uno.
Los 10 DTs con más partidos en Argentina
|PUESTO
|ENTRENADOR
|PARTIDOS
|1
|Guillermo Stábile
|124
|2
|Lionel Scaloni
|99
|3
|César Luis Menotti
|79
|3
|Carlos Bilardo
|79
|5
|Alfio Basile
|76
|6
|Marcelo Bielsa
|69
|7
|Daniel Passarella
|52
|8
|Alejandro Sabella
|41
|9
|Gerardo Martino
|29
|10
|José Pekerman
|27
Lionel Scaloni elogió a Cabo Verde antes del duelo de Argentina: “No sorprende, son un buen equipo”
Datos clave
- Lionel Scaloni dirigirá su partido número 100 ante Cabo Verde este viernes.
- Guillermo Stábile es el entrenador con más partidos en la historia con 124.
- César Menotti y Carlos Bilardo comparten el tercer lugar con 79 encuentros dirigidos.