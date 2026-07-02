Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
SELECCIÓN ARGENTINA

Los 10 entrenadores con más partidos en la historia de la Selección Argentina: Lionel Scaloni, cerca del primer puesto

El duelo ante Cabo Verde por el Mundial 2026 marcará un hito para el DT de Pujato, que va por más con la Albiceleste.

Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
© GettyScaloni, entrenador de la Selección Argentina.

La Selección Argentina pelea en el Mundial 2026 por retener la corona obtenida en Qatar 2022. Mientras Lionel Messi rompe todos los récords en su sexta presencia en la cita de la FIFA, Lionel Scaloni también hace historia como entrenador de la Albiceleste.

Este viernes, ante Cabo Verde por los 16avos de final, el DT de Pujato dirigirá su 100° partido con la Albiceleste. Aunque ya está entre los entrenadores con mayor participación en la historia del combinado de la AFA, va por más y está cada vez más cerca del primer lugar.

+ Seguinos en

Solamente un director técnico logró, hasta ahora, estar al frente de la Selección Argentina por más de un centenar de partidos. Se trata de Guillermo Stábile, que dirigió a la Albiceleste en un total de 124 compromisos oficiales, según las estadísticas de la AFA.

De continuar por un ciclo más, Scaloni tendrá una chance concreta de convertirse en el entrenador con más presencias en la Selección Argentina. El calendario internacional actual ayuda a los DTs a perseguir estas marcas.

Detrás del exlateral derecho aparecen inmediatamente los otros dos entrenadores campeones del mundo, ambos completando el podio de partidos dirigidos. Menotti y Bilardo comparten ese tercer puesto con 79 compromisos cada uno.

Los 10 DTs con más partidos en Argentina

PUESTOENTRENADORPARTIDOS
1Guillermo Stábile124
2Lionel Scaloni99
3César Luis Menotti79
3Carlos Bilardo79
5Alfio Basile76
6Marcelo Bielsa69
7Daniel Passarella52
8Alejandro Sabella41
9Gerardo Martino29
10José Pekerman27
Ver también

Lionel Scaloni elogió a Cabo Verde antes del duelo de Argentina: “No sorprende, son un buen equipo”

Datos clave

  • Lionel Scaloni dirigirá su partido número 100 ante Cabo Verde este viernes.
  • Guillermo Stábile es el entrenador con más partidos en la historia con 124.
  • César Menotti y Carlos Bilardo comparten el tercer lugar con 79 encuentros dirigidos.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones