Los 10 entrenadores con más partidos en la historia de la Selección Argentina: Lionel Scaloni, cerca del primer puesto

El duelo ante Cabo Verde por el Mundial 2026 marcará un hito para el DT de Pujato, que va por más con la Albiceleste.

La Selección Argentina pelea en el Mundial 2026 por retener la corona obtenida en Qatar 2022. Mientras Lionel Messi rompe todos los récords en su sexta presencia en la cita de la FIFA, Lionel Scaloni también hace historia como entrenador de la Albiceleste.

Este viernes, ante Cabo Verde por los 16avos de final, el DT de Pujato dirigirá su 100° partido con la Albiceleste. Aunque ya está entre los entrenadores con mayor participación en la historia del combinado de la AFA, va por más y está cada vez más cerca del primer lugar.

Solamente un director técnico logró, hasta ahora, estar al frente de la Selección Argentina por más de un centenar de partidos. Se trata de Guillermo Stábile, que dirigió a la Albiceleste en un total de 124 compromisos oficiales, según las estadísticas de la AFA.

De continuar por un ciclo más, Scaloni tendrá una chance concreta de convertirse en el entrenador con más presencias en la Selección Argentina. El calendario internacional actual ayuda a los DTs a perseguir estas marcas.

Detrás del exlateral derecho aparecen inmediatamente los otros dos entrenadores campeones del mundo, ambos completando el podio de partidos dirigidos. Menotti y Bilardo comparten ese tercer puesto con 79 compromisos cada uno.

Los 10 DTs con más partidos en Argentina

PUESTO ENTRENADOR PARTIDOS 1 Guillermo Stábile 124 2 Lionel Scaloni 99 3 César Luis Menotti 79 3 Carlos Bilardo 79 5 Alfio Basile 76 6 Marcelo Bielsa 69 7 Daniel Passarella 52 8 Alejandro Sabella 41 9 Gerardo Martino 29 10 José Pekerman 27

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