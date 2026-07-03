Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 3 de julio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual terminan de desarrollarse los 16avos de final.

Los 16avos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá llegan a su punto final. Es que, este viernes 3 de julio, se llevan a cabo los últimos partidos correspondientes a dicha instancia del certamen futbolístico más importante de todos. El próximo sábado ya comienza a rodar el esférico bajo la órbita de los octavos de final.

Se trata de un viernes estelar, ya que cuenta con una nueva presentación de la Selección Argentina. En el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, el campeón defensor, luego del título conseguido en Qatar 2022, se encuentra frente a frente con el combinado de Cabo Verde, buscando continuar con rendimiento ideal en la Copa del Mundo.

Pero, previamente, se desarrollará el cotejo que puede definir al contrincante de La Albiceleste en los octavos de final del Mundial. Se trata del partido entre Australia y Egipto, quienes buscarán seguir pisando fuerte en el territorio norteamericano después de haber dejado atrás participaciones interesantes en fase de grupos.

Por último, la jornada de viernes se cerrará con un nuevo juego de la Selección Colombia, que también quiere seguir representando a Sudamérica de la mejor manera posible. Los comandados estratégicamente por Néstor Lorenzo tienen una prueba compleja contra el trabajador combinado de Ghana que dirige Carlos Queiroz.

PARTIDOS DEL VIERNES 3 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Suiza vs. Argelia

BC Place Stadium (Vancouver), Canadá

00:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

Australia vs. Egipto

AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

15:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, TyC Sports y Claro.

Argentina vs. Cabo Verde

Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos

19:00 horas | Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, TyC Sports, Telefé, TV Pública y Claro.

Colombia vs. Ghana

Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos

22:30 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

El cuadro del Mundial 2026