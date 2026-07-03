El Salmón, invitado por Claudio Tapia, visitó a la Albiceleste en la previa del duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

Este viernes a partir de las 19 horas, la Selección Argentina buscará ante Cabo Verde su lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se disputará en el Hard Rock Stadium, en Miami y se espera una presencia imponente de hinchas argentinos. En la antesala del encuentro correspondiente a los 16avos de final, el en entrenamiento de la Albiceleste hubo una presencial estelar, la de Andrés Calamaro.

El músico popular fue invitado por Claudio Tapia al entrenamiento en Miami. El Salmón se acercó a saludar, tomó unos mates con el presidente de la AFA y luego saludó al plantel. Hubo fotos con Dibu Martínez, Lionel Scaloni y también con Lionel Andrés Messi.

El propio máximo mandatario de la casa madre del fútbol argentino compartió en sus redes sociales algunas de las fotos de Andrelo con los jugadores y lo acompañó con un texto: “Visita de lujo en el entrenamiento de la Selección. ¡Gracias, Andrelo, por haber venido! TODOS JUNTOS”.

¿Por qué Calamaro estuvo en el entrenamiento de la Selección Argentina?

Andrés Calamaro y Claudio Tapia mantienen una amistad. Sin ir más lejos, en sus shows de fines de 2025 realizados en el Movistar Arena de Buenos Aires, parte del público comenzó a cantar contra Claudio Tapia y allí mismo el Salmón lo respaldó públicamente.

Ese gesto los acercó e hizo que Andrés Calamaro lo invite a uno de sus cuatro shows repletos en el Movistar Arena brindados entre fines de mayo y comienzos de junio. Chiqui aceptó la invitación, disfrutó del recital y luego hubo foto en las redes sociales.

"Me gustaría que escuchemos esta edición con Para no olvidar"



Andrés Calamaro presenció el entrenamiento de la Selección Argentina previo al partido contra Cabo Verde en el #Mundial2026.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/9qRV02arvT — Corta (@somoscorta) July 3, 2026

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Las fotos de Andrés Calamaro en el entrenamiento de la Selección Argentina

Emiliano Martínez y Andrés Calamaro. (Foto: @tapiachiqui).

Messi y Calamaro. (Foto: @tapiachiqui)

Tapia y Calamaro. (Foto: @tapiachiqui).

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