Mohamed se postuló para ser entrenador de la Selección Argentina: “Estoy preparado”

El actual DT de Toluca afirmó que tiene la ilusión de reemplazar a Scaloni si este decide dar un paso al costado.

Mientras se prepara para afrontar la fecha FIFA de septiembre, Lionel Scaloni aún no definió su futuro al mando de la Selección Argentina, debido a que su contrato termina el próximo 31 de diciembre y todavía siguen las charlas para renovar su vínculo por un ciclo mundialista más.

A la espera de conocer qué será del futuro del oriundo de Pujato, Antonio Mohamed, actual entrenador de Toluca, se postuló para ser el nuevo DT de la Albiceleste a partir de 2027, ya que considera que está apto para asumir el desafío en esta altura de su carrera.

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”, fueron las palabras del ex entrenador de Independiente y Huracán.

En cuanto a la actualidad de Mohamed, viene de consagrarse campeón de la Leagues Cup con Toluca. Su contrato con el elenco mexicano es hasta mediados de 2027, por lo que de llegarle una oferta para dirigir a la Selección, podría rescindir debido a que le quedarían pocos meses de vigencia.

El futuro y el contrato de Lionel Scaloni

Cuando le preguntaron si la final del Mundial 2026 tenía sabor a despedida pese a su deseo de seguir como DT, el oriundo de Pujato soltó: “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte, contrario a lo que pensabas. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Este lugar es soñado, pero demanda mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas. Veremos, hasta diciembre estaré“. Así, el entrenador de la Selección puso seriamente en duda su continuidad cuando expire su vínculo a fin de año.

Su contrato expira en diciembre de 2026, luego de lo que fue su última renovación de contrato posterior al Mundial de Qatar 2022. Si bien aún restan meses para que finalice, y su postura puede cambiar, de momento parece ser firme: cumple con su contrato y se va de la Selección Argentina.

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Por su parte, en diálogo reciente con TyC Sports, Chiqui Tapia fue contundente respecto al futuro de Scaloni: “No manejo un Plan B. Mi Plan A, mi Plan B y mi Plan C es Scaloni”. Así, el mandatario de AFA dejó en claro nuevamente que su único candidato para el puesto es el campeón del mundo en 2022. A fin de año se sabrá en un 100%.

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