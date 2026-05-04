La Selección Argentina podría contar en el Mundial con un futbolista de la Juventus

Aún no está claro en donde va a jugar Marcos Senesi una vez terminada la actual temporada, pero lo que sí se sabe es que no renovará su contrato con el Bournemouth. El vínculo entre las partes vencerá el próximo 30 de junio, por lo que a partir de ese momento el ex San Lorenzo podrá negociar su futuro de manera totalmente libre.

Ya fue relacionado con varios de los clubes más importantes del Viejo Contintente, pero hay uno en particular que ya habría tomado la delantera. Se trata de la Juventus que, conforme a Fabrizio Romano (periodista especializado en el mercado de pases), ya le habría hecho llegar su interés al defensor central que también tuvo su paso por el Feyenoord.

Marcos Senesi sería parte de un plan que tiene entre sus manos la Vecchia Signora para fortalecerse con el fin de recuperar el protagonismo que perdió no solo a nivel internacional, sino también en Italia (no sale campeón de la Serie A desde la temporada 2019/2020). Alisson Becker, Manuel Ugarte y Robert Lewandowski serían otros de los apuntados.

Los fanáticos de la Scaloneta ya están aprovechando los beneficios de utilizar el codigo betano para realizar sus pronósticos en los grandes eventos deportivos del año.

De esta forma, Senesi, que se perfila para ser una de las alternativas para la zaga en la lista de convocados que conformará Lionel Scaloni para la Selección Argentina que se presentará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en medio de la competencia global podría convertirse en nuevo futbolista de la Juventus.

Tottenham también piensa en Marcos Senesi

Siempre con base en la misma fuente citada, el Tottenham tendría entre ceja y ceja a Marcos Senesi. De hecho, sería la opción que más le convence al futbolista en cuestión. No obstante, dependerá de que los Spurs, a cargo de Roberto De Zerbi (tercer técnico en la temporada después de Thomas Frank e Igor Tudor), sostengan su plaza en la Premier League.

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Sin embargo, el conjunto de Londres no le podrá ofrecer al oriundo de Concordia roce internacional, puesto que ni siquiera presenta opciones para pelear hasta las últimas consecuencias un cupo en la Conference League de la próxima campaña, algo que sí encontrará en Juventus que de momento aparece como uno de los representantes italianos en la próxima UEFA Champions League.

En síntesis