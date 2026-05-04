Barcelona activa con el Cuti Romero ante la postura inesperada de Alessandro Bastoni

Los medios de comunicación de Barcelona durante las últimas semanas contaron que, tras una nueva frustración en la Champions League (fue eliminado por el Atlético de Madrid en los Cuartos de Final), Hansi Flick le transmitió a la dirigencia que quería reforzar la zaga central y la delantera con dos nombres puntuales: Julián Alvarez y Alessandro Bastoni.

Y de hecho, según reportaron portales como Mundo Deportivo y Sport, las autoridades de la institución blaugrana avanzaron en lo encomendado por el técnico alemán. En el caso de la Araña con conversaciones informales con su entorno, en tanto que con el defensor del Inter de Milán habrían llegado a poner las cifras sobre la mesa para ejecutar la operación una vez que termine la temporada.

El acuerdo se había alcanzado en palabras, solo faltaba la firma. No obstante, Bastoni habría hecho un giro de 180 grados en su intención. Al parecer, conforme a la Gazzetta dello Sport, el scudetto que acaba de conseguir con el Inter de Milán (a falta de tres fechas, el Napoli, su escolta, ya no puede alcanzarlo en la tabla) le generó ganas de quedarse.

Si bien pasó por Atalanta y Parma, el futbolista de 27 años considera al Nerazzurro como su casa. Además, siente que tiene pendiente ayudar para que el Inter pegue el salto nuevamente a nivel continental, luego de las dos finales de Champions League que perdió en 2023 y 2025 (una con el Manchester City y la otra con el París Saint-Germain).

Este cambio de planes, lógicamente, no cayó bien en el Barça, que ya habría desviado sus intentos para reforzar el fondo del equipo que comanda Hansi Flick hacia Londres, para adelantarse por Cristian Romero, quien en medio de sus cortocircuitos con el Tottenham también recibió sondeos del Real Madrid y del Manchester United. El Cuti, ahora, asoma como el apuntado para hacer dupla con Gerard Martín.

El contrato de Cristian Romero con el Tottenham

Cristian Romero expuso mediante su cuenta de Instagram, en dos oportunidades, estar distanciado con la dirigencia del Tottenham, lo que adelanta que se produciría su salida en el próximo mercado de pases. Con lo cual, no volvería a los Spurs tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Al respecto, vale apuntar que el zaguero de la Selección Argentina tiene contrato con el club inglés hasta mediados del 2029 y que según Transfermarkt su cláusula de rescisión es de 50 millones de euros.

En síntesis