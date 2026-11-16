La Selección Argentina ya está en Qatar para el Mundial Sub 17: cuándo debuta y el fixture completo

El equipo que dirige Diego Placente arribó a la capital de Qatar, donde debutará este jueves ante Australia en la Copa del Mundo Sub 17.

La Selección Argentina Sub 17 ya está en Doha, Qatar, para la Copa del Mundo que comienza este jueves 19 y en la que buscará ser campeón por primera vez en la historia de esta categoría.

El equipo de Diego Placente arribó finalmente este lunes a la capital qatarí, donde este mismo jueves 19 tendrá su debut frente a Australia por el Grupo C, que también comparte con Mozambique y Dinamarca.

El equipo albiceleste, con algunos pibes que roce de Primera División, como Simón Escobar y Juan Cruz Policella, de Vélez, buscará lograr algo inédito: consagrarse campeón de un Mundial Sub 17 por primera vez.

Así, desde este jueves comenzará a desandar su camino en el torneo que reúne 48 selecciones en 104 partidos y que se desarrollará en el Aspire Zone, el moderno complejo en la zona de Al Rayyaan en Doha.

El encargado de abrir el torneo será Qatar, país anfitrión, que se medirá el jueves 19 de noviembre frente a Panamá en el partido inaugural por el Grupo A. Ese mismo día también jugarán otros equipos importantes como Argentina, Ecuador, Uruguay y Francia, entre otros.

Publicidad

La final del torneo se jugará el domingo 13 de diciembre en el imponente Ahmad bin Ali Stadium de Doha.

Los convocados de Argentina para el Mundial Sub 17

Valentín Reigia – Argentinos Juniors

Thiago Parga – Huracán

Kevin Báez – Aldosivi

Thiago Pérez – Huracán

Julio Coria – Boca Juniors

Álvaro Güich – Rosario Central

Mateo Mendizábal – Banfield

Bautista Giménez – River Plate

Simón Escobar – Vélez Sarsfield

Alex Cardozo – Lanús

Matheo Machuca – Independiente

Galo Escobar – River Plate

Benjamín Vallejo – Vélez Sarsfield

Marcos Ortiz – Belgrano

Giovanni Baroni – Talleres

Mateo Sánchez – Boca Juniors

Alan Alcaraz – Argentinos Juniors

Facundo Salinas – Vélez Sarsfield

Emiliano Barrionuevo – Boca Juniors

Tobías Goytía – River Plate

Juan Policella – Vélez Sarsfield

Publicidad

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre – 13.00 (hora argentina) – Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

– 13.00 (hora argentina) – Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan. Domingo 22 de noviembre – 12.30 (hora argentina) – Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

– 12.30 (hora argentina) – Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan. Miércoles 25 de noviembre – 12.30 (hora argentina) Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

El calendario completo del Mundial Sub 17:



