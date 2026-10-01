El arquero de Chelsea comentó una publicación de su compañero refiriéndose a una de las grandes incógnitas del futuro de la Albiceleste.

Con el retiro de Lionel Messi a la vuelta de la esquina, la Selección Argentina ya afronta un renovado ciclo de cara al Mundial 2030. Aunque algunos referentes mundialistas permanecen en el plantel, la Albiceleste cuenta con caras nuevas y muchos jóvenes que quieren decir presente.

En ese contexto, Lionel Scaloni tendrá la difícil tarea de designar a un nuevo número 10 una vez que se complete la despedida del astro, el próximo martes ante Benín. El DT de Pujato aclaró que hay varios candidatos para portarla, pero aún no confirmó quién será.

A la espera del nuevo designado, Dibu Martínez soltó un comentario en las redes sociales que pudo haber adelantado quién será el nuevo dueño del dorsal más icónico en la Selección Argentina. ¿Deseo o información privilegiada?

Es que el flamante arquero de Chelsea le comentó una foto a Nico Paz con la frase “new number 10?”. Así, se preguntó si el talentoso volante ofensivo del Como 1907 será el nuevo 10 de la Albiceleste.

Lo cierto es que Paz es uno de los grandes candidatos a quedarse con este número, no solo por sus características dentro del campo, sino por ser uno de los creativos llamados a intentar absorber algunas de las tareas de Messi tras su retiro. Ante Bolivia entregó una gran actuación, con golazo incluido.

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Los próximos partidos de la Selección Argentina

Tras la goleada ante Bolivia, la Albiceleste se prepara para sus últimas dos presentaciones en esta Fecha FIFA, ambas en el Estadio Monumental. El sábado 3, los de Lionel Scaloni chocarán en un amistoso ante Burkina Faso, mientras que el martes 6 será la gran despedida de Lionel Messi ante Benín.

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