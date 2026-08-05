“Llorando como un nene”: el crudo relato de Joaquín Panichelli sobre la rotura de ligamentos que sufrió en la Selección Argentina

Joaquín Panichelli continúa recuperándose de la lesión ligamentaria en la rodilla que sufrió en uno de los entrenamientos de la Selección Argentina. El delantero, que está cada vez más cerca de regresar a las canchas, hizo una transmisión en vivo dialogando con sus seguidores y reveló cómo atravesó los días posteriores a la lesión.

“Hoy se cumplen 4 meses de mi cirugía. No sé si alguno pasó quizás por esta lesión, lo va a saber. A los 4 meses ya estás mucho más activo, podés hacer muchos más trabajos. Los primeros días fueron durísimos. Mucho dolor sobre todo, no poder dormir por la noche. Es durísimo, boludo, es durísimo. Una lesión así vos ya sabés que te saca 6, 7, 8, 9 meses fuera de jugar“, comenzó.

Al iniciar su relato, detalló: “Estábamos entrenando en el predio, en la Selección, por la tarde y fue una acción normal. Me acuerdo de cuando viene Dani (médico) y decirle: ‘Dale’, yo sabía que podía ser el cruzado, y me acuerdo de decirle: ‘Dale Dani, dale, decímelo ahora. Si ya sabés decímelo ahora… decímelo si ya sabés’. Después fuimos a hacer los estudios a la noche y estaba roto, pero internamente también“.

“Cuando fui de la cancha a la enfermería, no podía parar de llorar. No soy alguien que suela llorar, eso es algo que mi mujer siempre me lo suele criticar. No pude aguantar. Fue una hora desde que salí de la enfermería hasta que fuimos a hacer los estudios y estaba destruido. Llorando como un nene cuando no le compran el huevito Kinder“, soltó.

El gesto del plantel y los agradecimientos

Panichelli destacó el gesto de sus compañeros en aquel momento: “Mientras estaba llorando, el entrenamiento terminó y empezaron todos a entrar a la enfermería. Pero entraron todos, todos los jugadores. Desde el primero hasta el último: Leo (Messi), Rodrigo (De Paul), Otamendi, Tagliafico, Enzo, el Colo (Barco, compañero en Estrasburgo) por supuesto“.

“Me daba un poco de vergüenza al otro día, porque yo no podía levantar cabeza y no podía dejar de llorar. Al otro día tuve que ir, y claro, ellos me habían visto ahí tirado llorando como un boludo. Yo creo que el éxito de esta selección es por eso, por esos gestos que tienen con todos los chicos. Para mí fue muy motivante, sobre todo esos primeros días”, aseguró.

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Y cerró: “Pedí hablar con el cuerpo técnico. Lo único que quería era agradecerles por la posibilidad. El haber ido a la selección, ponerme la camiseta para entrenar, la del partido y estar ahí en Ezeiza no te lo saca nadie. Para mí, yo que me siento tan argentino y tan representado, eso no me lo saca nadie y se los quería decir”.

Síntesis