Llegó el momento de Prestianni en la Selección Argentina pensando en el Mundial 2030: hasta puede ser el sucesor de Di María

El extremo surgido de Vélez disfruta de un presente espectacular en Benfica y se perfila como una de las grandes cartas de la renovación.

Llegó el momento de Gianluca Prestianni, quien parece ser uno de los nombres clave del futuro de la Selección Argentina hacia el Mundial 2030. De hecho, es uno de los tantos convocados de Lionel Scaloni en la nueva triple jornada FIFA, en donde La Albiceleste se va a enfrentar a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Así las cosas, contra este último tendrá lugar la despedida de Lionel Messi.

Recordemos que va a ser una triple fecha por demás emotiva porque están invitados los campeones del mundo en Qatar 2022 y hay varios de 2026. De hecho, entre los ausentes, solo Marcos Senesi se queda afuera por cuestiones futbolísticas. El resto, hasta varios suspendidos, va a estar. Esperemos que no sea también la despedida de Lionel Scaloni.

Apostamos a que Scaloni sea el líder que va a dirigir a esta nueva camada donde aparecen los Nico Paz, los Matías Soulé, los Valentín Carboni y alguien muy importante, de solamente 20 años de edad, que lo está haciendo espectacular en Benfica. No habló ni del Diablito Echeverri ni de Enzo Barrenechea, sino de Prestianni. La joya que, el próximo fin de semana, va a estar jugando el clásico contra Porto y viene de una seguidilla de goles constante.

Desde el 9 de agosto, marcó en casi todos los encuentros: a Gil Vicente con un golazo de izquierda a derecha encarando, a Moreirense con asistencia incluida y a Marítimo. O sea, viene haciendo las cosas muy bien en Benfica, en donde se está tornando una de las cartas de ataque más importantes. Un presente que lo catapultó hacia la Selección Argentina nuevamente.

Con Prestianni, se van disipando las dudas sobre a quién podemos llegar a ver como reemplazante de Ángel Di María. Nunca encontramos un nombre que pueda sucederlo de buena manera en todo este tiempo. Por ejemplo, Thiago Almada lo hizo muy bien durante 2025, pero en 2026 se apagó. A su vez, Nico González nunca llegó a ser esa carta, pese a que muchas veces fue titular.

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Ahora, la búsqueda está en encontrar un nuevo extremo picante, veloz, con gambeta y con buena pegada. Y Prestianni es alguien fundamental, porque, al igual que Soulé, puede cubrir ambas bandas. En esta temporada, ya sin Mourinho, está haciendo las veces de extremo por izquierda. Pero, durante la campaña pasada, jugó por derecha. Es polivalente y polifuncional.

Prestianni no es exactamente un Facundo Buonanotte, un Nico Paz o un Soulé, pero puede crecer un montón. Puede abrir callejones, lastimar defensas, encontrar maneras de lastimar ahora que Messi ya no estará. Va a ser muy importante el recambio y ver qué nombres elige Scaloni para lo que viene, pero sin dudas que el surgido de Vélez es una de las grandes apuestas.

Hablamos de un chico que hizo su debut profesional en 2022, con solo 16 años, jugando en Copa Libertadores. Fue un debut realmente increíble y rápidamente empezaron los rumores que lo linkeaban con equipos de la Premier League o de La Liga de España. Pero, en enero de 2024, casi dos años después de su debut, logró pasar a Benfica, donde parece que no va a durar demasiado.

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A nivel Selección, ya lo vimos brillar en el Sub-17 y en el Sub-20. Ya había sido convocado a la Mayor para un amistoso frente a Angola en noviembre pasado. De hecho, tuvo posibilidades de estar en el Mundial, integrando la prelista. Y ahora aparece como una de las alternativas del futuro.