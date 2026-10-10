Los nuevos referentes de la Selección Argentina luego del adiós de Lionel Messi

Se terminó el liderazgo único en el vestuario de la Albiceleste. Lionel Scaloni ya definió quiénes llevarán la cinta y cómo se reestructura la mesa chica de cara al camino hacia el Mundial 2030.

La salida de Lionel Messi del combinado nacional marca un antes y un después en la dinámica de grupo. Atrás quedó la época de la palabra unificada en el vestuario, para darle paso a un modelo de liderazgo compartido que inevitablemente recuerda a las etapas de referentes como Juan Pablo Sorín, Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón o Roberto Ayala. El gran desafío de Lionel Scaloni será administrar y alinear estos nuevos perfiles en un grupo acostumbrado a ganar.

A partir de ahora, la Selección Argentina estructura su liderazgo en tres escalones bien marcados:

La nueva mesa chica: los tres capitanes

Sorpresivamente, Nicolás Tagliafico quedó fuera de esta terna, probablemente porque llegaría con 37 años a la próxima Copa del Mundo, dejándole la cinta a tres pilares fundamentales que atraviesan un presente arrollador en Europa:

Cristian Romero: el caudillo defensivo por excelencia. Ya demostró toda su jerarquía siendo el referente máximo del Tottenham, tomando decisiones y dando la cara como portavoz en los momentos más críticos del club inglés.

el caudillo defensivo por excelencia. Ya demostró toda su jerarquía siendo el referente máximo del Tottenham, tomando decisiones y dando la cara como portavoz en los momentos más críticos del club inglés. Emiliano Martínez: su traspaso al Chelsea lo obligará a asumir un rol similar en la Premier League, pero en la Selección su peso específico y su voz de mando en el área son indiscutibles.

su traspaso al Chelsea lo obligará a asumir un rol similar en la Premier League, pero en la Selección su peso específico y su voz de mando en el área son indiscutibles. Lautaro Martínez: el líder natural y capitán del Inter de Milán. Portador de la histórica camiseta número 10, fue declarado intransferible ante los sondeos del Barcelona y es la gran referencia ofensiva del equipo.

Los veteranos de mil batallas

Un escalón por debajo se ubica la vieja guardia, aquellos futbolistas que ganaron todo (Copa América y Mundial) y que supieron poner el pecho cuando llovían las críticas.

Aquí aparece Nicolás Tagliafico, quien confirmó que seguirá defendiendo la camiseta albiceleste. A él se le suma Leandro Paredes; el propio Scaloni avisó que, una vez que cumpla su sanción y esté sano, volverá a ser tenido en cuenta por su tremenda importancia en el grupo. En este lote de experiencia también se encolumnan baluartes como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios, listos para seguir guiando a los más jóvenes.

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El paso al frente de la nueva guardia

Finalmente, asoman los jugadores que ya dejaron de ser promesas para convertirse en realidades consagradas, y que ahora deberán asumir mayores responsabilidades vocales y anímicas:

Julián Álvarez: dejó atrás su estatus de “juvenil maravilla” del 2022 para plantarse como un jugador de absoluta experiencia.

dejó atrás su estatus de “juvenil maravilla” del 2022 para plantarse como un jugador de absoluta experiencia. Lisandro Martínez: con la salida definitiva de Nicolás Otamendi, “Licha” asegura su lugar como titular y aporta una de las personalidades más fuertes del plantel.

con la salida definitiva de Nicolás Otamendi, “Licha” asegura su lugar como titular y aporta una de las personalidades más fuertes del plantel. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister: los dos motores del mediocampo llegarán al próximo Mundial como veteranos por la cantidad de tiempo y batallas acumuladas con esta camiseta.

los dos motores del mediocampo llegarán al próximo Mundial como veteranos por la cantidad de tiempo y batallas acumuladas con esta camiseta. Thiago Almada: una vez que cumpla con su respectiva sanción, se espera que vuelva a ser una pieza clave de este recambio generacional.

El recambio está en marcha y la Albiceleste ya tiene a sus nuevos caciques.