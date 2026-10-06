Los puntajes de Argentina vs. Benín en la despedida de Messi: jugador x jugador

Las calificaciones de los futbolistas argentinos en la victoria ante Benín en el Monumental.

Emiliano Martínez (7): además de su buen juego de pies, respondió de gran manera en las pocas llegadas de Benín.

Agustín Giay (6): completó una buena fecha FIFA, siendo este su partido más parejo. Firme en defensa ante un rival que complicó más de lo esperado y cumplidor en ataque. Le cometieron el penal que terminó en el gol de Messi.

Cristian Romero (6): cumplió. Buenas contribuciones defensivas, buenos lanzamientos al ataque y mostró firmeza cuando tuvo que evitar la caída de su arco.

Nicolás Otamendi (8): en su último partido con la Selección, abrió el marcador en un partido trabado. Automáticamente tras el gol, salió por Lisandro Martínez bajo una catarata de aplausos en el Monumental.

Nicolás Tagliafico (6): como siempre, regularidad al servicio del equipo. Sin muchas intervenciones, se mostró participativo en ataque y defensa. Sumó sus primeros minutos en este fecha FIFA.

Rodrigo De Paul (5): preciso con los pases, errático para los ataques. No jugó los dos amistosos anteriores ya que arribó a la Selección con Messi. Fue reemplazado por Nico Paz, de gran ingreso.

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Enzo Fernández (6): a diferencia del último partido, donde se paró de doble cinco, hoy jugó como el más retrasado de los volantes y tuvo una buena actuación, aunque se lo notó más cómodo con el otro esquema táctico.

Alexis Mac Allister (7): el mejor del mediocampo. Participativo, asociativo con Messi y con gran actividad en la creación de juego. Apenas 4 pases errados de 80 intentados.

Lionel Messi (10): como no podía ser de otra manera, cerró su participación con la Selección Argentina en toda su historia con un gol y dos asistencias. 208 partidos, 126 goles, 69 asistencias y un legado para toda la eternidad. Gracias, Leo.

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Julián Alvarez (5): poca injerencia en el ataque, aunque mostró su tradicional sacrificio para la presión alta y la marca.

Lautaro Martínez (6): tuvo asociaciones interesantes con Messi, pero no logró mostrarse enfocado de cara al arco rival.

INGRESARON

Lisandro Martínez (6): un buen ingreso, aunque lo hizo en la etapa donde menos atacó el rival. Será el heredero del puesto de Otamendi, algo que ya hizo en el Mundial 2026.

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Facundo Medina (6): ingresó por Tagliafico y tuvo otro partido correcto por el carril izquierdo.

Nico Paz (7): quizás el máximo ganador en esta triple fecha FIFA. Goles en los tres partidos y la garantía de ser titular en la era post Messi.

Nicolás González (5): voluntarioso por la banda, otro buen ingreso en su espalda.

Leonel Flores (-): insuficientes minutos para ser calificado.

Exequiel Palacios (-): insuficientes minutos para ser calificado.

Franco Mastantuono (-): insuficientes minutos para ser calificado.

Giovani Lo Celso (-): insuficientes minutos para ser calificado.