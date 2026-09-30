Martín Palermo analizó el triplete de Enner Valencia en la victoria de Boca ante Racing: “Marcó la diferencia”

El actual entrenador de Platense habló sobre las virtudes del ecuatoriano para dar vuelta el partido por Copa Argentina.

El pasado domingo, en los cuartos de final de la Copa Argentina, Enner Valencia tuvo su primera gran presentación con Boca, al ingresar en el segundo tiempo con el resultado 0-2 y marcar un triplete para poner el 3 a 2 que le dio la clasificación a la semifinal del certamen.

Referido a esta gran actuación del delantero ecuatoriano, martin ídolo del Xeneize, habló en el Olé Summit, en donde explicó dónde estuvieron las claves para que Valencia marcase su primer triplete con la camiseta del elenco de la Ribera.

“Fueron tres centros perfectos, la ubicación en la que estaba él también. en ese tiempo y distancia para cabecear los tres centros. Cabeceó a la perfección desde distintos ángulos, porque el de Villa va cerrado, el de Palacios y el córner abiertos“, inició el actual DT de Platense con su explicación.

Siguiendo por la misma línea continuó destacando la potencia física del delantero: “En el salto marcó la diferencia, después también en la fuerza que le dio, porque del pique al piso Cambeses no tuvo reacción para evitarlo y ahí está todo”.

🗣️MARTÍN PALERMO sobre el HAT-TRICK de ENNER VALENCIA:



"Fueron 3 centros perfectos, la virtud de él en ese tiempo y distancia para cabecear los 3 centros que tuvo a la perfección de distintos ángulos.



En el salto, MARCÓ DIFERENCIA y en la fuerza que le dio porque de pique al… — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) September 30, 2026

Los dichos de Enner Valencia tras su triplete

“Le agradezco a Dios por todo esto. He pasado momentos difíciles pero sabía que viniendo a Boca iba a ser así“, manifestó Enner en primera instancia en diálogo con TyC Sports. Luego, agregó: “Sé lo que es jugar en equipos grandes y la exigencia que conlleva. Acá siempre hay que ganar y nos preparamos para que sea así“.

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Pocos segundos más tarde, el delantero hizo una confesión. “Por cómo estaba el plantel, formado, y yo estaba parado post Mundial, sabía que me iba a costar los primeros partidos“, reconoció el experimentado. Inmediatamente, también añadió: “Después me fui poniendo bien físicamente y he venido jugando pocos partidos. Ahora pude ayudar al equipo a ganar“.

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