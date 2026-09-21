Lucas Blondel cruzó a un periodista y defendió a Morena Beltrán: “No me parece justo”

El relator Lucas Schmidt expresó que el mayor logro del futbolista de Huracán fue "comerse al caramelo de Morena Beltrán".

El sábado por la noche, Huracán venció 2-1 a River por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Lo que parecía ser un empate con tantos de Óscar Cortés y Tomás Galván, cerca del final Lucas Blondel marcó el gol definitivo y le dio la victoria al Globo. Sin embargo, en las últimas horas ocurrió un hecho polémico con Morena Beltrán en las redes sociales.

Bien se sabe que el futbolista está en pareja con la periodista desde hace varios años. Sin ir más lejos, están comprometidos y próximamente se van a casar, ya que le pidió matrimonio hace algunos meses. En ese sentido, el lateral derecho le dedica sus goles haciendo la inicial del nombre con los dedos de sus manos, como acostumbró en el último tiempo.

Lucas Blondel y su festejo para Morena Beltrán tras su gol ante River. (@CAHuracan)

Lo cierto es que, en las últimas horas, Lucas Schmidt publicó un video que generó mucho revuelo en las redes sociales. “Un tipo que lo mejor que hizo en su carrera futbolística es comerse al caramelo de Morena Beltrán“, expresó el periodista deportivo durante un análisis sobre lo ocurrido en el partido entre River y Huracán por el Torneo Clausura 2026.

Como no podía ser de otra manera, Blondel respondió por Instagram. Con el claro objetivo de llevar a cabo una reflexión, decidió publicar dos historias en su cuenta personal y dejó un fuerte descargo contra el relator. De esta manera, el futbolista salió al cruce y defendió a su pareja, en medio de los aberrantes comentarios que hizo Lucas Schmidt.

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El fuerte descargo de Lucas Blondel en Instagram

“Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un ‘caramelo’, poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar.

Uno siempre acepta las críticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres deportistas de esta forma. Más allá de esto, sí, les digo que haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que más me hace.

Y con respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco? Según la mirada de cada uno. Para el Luquitas que sufría de niño, muchísimo! Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendí que está bueno expresarse, con respeto por supuesto…

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¡Sean felices y no odien que hace mal!”.