¿Por qué el Estadio Mario Alberto Kempes estará al 50% de su capacidad en Argentina vs. Bolivia?

El seleccionado albiceleste recibe a La Verde en Córdoba en el marco del primer amistoso de la fecha FIFA, pero la mitad del estadio estará vacío.

La Selección Argentina vuelve al ruedo por primera vez desde la final del Mundial 2026. El combinado comandado por Lionel Scaloni recibe a Bolivia en Córdoba por el primer amistoso de la fecha FIFA y el encuentro tendrá dos particularidades: la ausencia de Lionel Messi y un 50% de aforo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La mitad del recinto estará vacío, pero no por falta de demanda. Por el contrario, esto responde a una sanción que impuso la FIFA por cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios efectuados por espectadores argentinos durante la Copa del Mundo.

El Estadio Mario Alberto Kempes vuelve a recibir a la Selección Argentina (Getty Images)

Los sectores afectados del estadio son la Popular Sur Luis Fabián Artime (Cabecera Sur), el sector Popular Norte Daniel Alberto Willington (Cabecera Norte) y la Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este). Puntualmente:

Popular Sur Luis Fabián Artime (Cabecera Sur): sin público .

. Popular Norte Daniel Alberto Willington (Cabecera Norte): 2.500 espectadores .

. Platea Este Roberto Gasparini (Lateral Este): niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales.

El comunicado de la AFA sobre la sanción

“Con motivo del encuentro que la Selección Argentina disputará ante Bolivia el próximo miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se implementará una restricción de aforo de acuerdo con las disposiciones establecidas por FIFA para este partido.

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De acuerdo con la sanción dispuesta por la FIFA, vinculada a cánticos, insultos racistas, homofóbicos y discriminatorios efectuados por espectadores argentinos durante los partidos frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España, se determinó una multa económica y el cierre parcial del 50 por ciento de las gradas, principalmente de aquellas ubicadas detrás de los arcos”.

En síntesis