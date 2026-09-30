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A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Baréin en Malasia: horarios y dónde ver EN VIVO

La próxima carrera de la Fórmula 1 será en Sepang y comenzará a la madrugada de Argentina.

Franco Colapinto correrá por primera vez en Malasia
© Getty ImagesFranco Colapinto correrá por primera vez en Malasia

Franco Colapinto tendrá revancha rápidamente en la Fórmula 1. Tras su error en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, el argentino volverá a las pistas esta misma semana en el GP de Baréin (que se correrá en el circuito de Sepang de Malasia).

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Es importante remarcar que los horarios de las sesiones serán de madrugada. Por eso, aquellos que quieran seguir la actividad del piloto argentino de Alpine en Malasia tendrán que madrugar. A continuación, conoce todo el cronograma del fin de semana.

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Horarios del GP de Baréin en Malasia

Viernes 2 de octubre

  • Práctica Libre 1: 1:30
  • Práctica Libre 2: 5:00
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Sábado 3 de octubre

  • Práctica Libre 3: 1:30
  • Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

  • Carrera: 4:00

Dónde ver EN VIVO la carrera del GP de Baréin en Malasia

Todas las sesiones del Gran Premio de Baréin se podrán ver a través de la pantalla de Disney+. Además, los espectadores también podrán seguir la actividad por Fox Sports.

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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