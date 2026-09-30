A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Baréin en Malasia: horarios y dónde ver EN VIVO

Franco Colapinto tendrá revancha rápidamente en la Fórmula 1. Tras su error en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, el argentino volverá a las pistas esta misma semana en el GP de Baréin (que se correrá en el circuito de Sepang de Malasia).
La Fórmula 1 se vive en Disney+
Es importante remarcar que los horarios de las sesiones serán de madrugada. Por eso, aquellos que quieran seguir la actividad del piloto argentino de Alpine en Malasia tendrán que madrugar. A continuación, conoce todo el cronograma del fin de semana.
Another race weekend awaits 👊— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 28, 2026
We're heading to Malaysia for the #BahrainGP 🇧🇭🇲🇾 pic.twitter.com/Uj1QVOEhkE
Horarios del GP de Baréin en Malasia
Viernes 2 de octubre
- Práctica Libre 1: 1:30
- Práctica Libre 2: 5:00
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Sábado 3 de octubre
- Práctica Libre 3: 1:30
- Clasificación: 5:00
Domingo 4 de octubre
- Carrera: 4:00
Dónde ver EN VIVO la carrera del GP de Baréin en Malasia
Todas las sesiones del Gran Premio de Baréin se podrán ver a través de la pantalla de Disney+. Además, los espectadores también podrán seguir la actividad por Fox Sports.