A 8 días del debut en el Mundial 2026, el entrenador de Pujato entregó detalles sobre la decisión por el último lugar en la lista.

La Selección Argentina afronta la recta final de la preparación rumbo al Mundial 2026. A pocos días de iniciar el sueño de la defensa del título, Leonardo Balerdi sufrió una desafortunada lesión que lo marginará de lo que hubiera sido su primera participación en la cita de la FIFA.

A pesar de que el defensor de Olympique de Marsella había superado el corte definitivo de 26 en la lista, un desgarro en un entrenamiento lo privará de cumplir el sueño de todo futbolista. A pesar de este trago amargo para el grupo, Lionel Scaloni no tiene tiempo que perder y ya analiza cómo reemplazarlo.

Las cuotas mundial para Argentina se ajustan a medida que se conocen las alineaciones probables: seguimos los cambios en tiempo real para mantenerte informado.

En conferencia de prensa, el entrenador de Pujato reveló que será clave ver el saldo del amistoso de este martes ante Islandia para tomar la decisión. Además, adelantó que puede no tratarse de un defensor y que no estaría entre los reservados que ya trabajan con el plantel en Estados Unidos.

“Mañana ya tendríamos el panorama más claro. Por desgracia, porque no está el Flaco, podemos tomarnos estos días y el miércoles que el chico que decidamos pueda estar con nosotros”, comenzó el entrenador campeón del mundo sobre cuándo elegirán al 26° jugador.

Lionel Scaloni en su arribo a Estados Unidos. (Foto: Getty)

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Y se extendió: “En la posición del Flaco, según como lo veamos podemos estar cubiertos. Veríamos en las posibilidades según cómo estén los compañeros dónde tiramos. Tenemos una idea y en base a cómo terminen mañana vamos a decidir. Del miércoles no creo que pase”.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Islandia

La Albiceleste saldría a la cancha con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Datos clave

Leonardo Balerdi quedó descartado del Mundial 2026 por un desgarro en el entrenamiento.

quedó descartado del Mundial 2026 por un desgarro en el entrenamiento. Lionel Scaloni anunciará al reemplazante este miércoles para completar la lista de 26.

anunciará al reemplazante este miércoles para completar la lista de 26. Islandia será el rival en el amistoso del martes previo a la decisión final.