Nicolás Tagliafico jugará su tercera Copa del Mundo. Estuvo en el plantel que confeccionó Jorge Sampaoli para Rusia 2018 y fue campeón de la mano de Lionel Scaloni y Lionel Messi en Qatar 2022. No obstante, en Estados Unidos, México y Canadá 2026 será la primera vez en la que llegará como dueño absoluto del lateral izquierdo.

Incluso, a pesar de que la temporada con el Olympique de Lyon no fue del todo buena para el ex Banfield e Independiente. Es que si bien comenzó como titular, llegando al final del ciclo sufrió un esguince de tobillo que lo marginó de las canchas durante un mes y medio. Y encima, en su retorno, fue expulsado frente al Mónaco el 22 de marzo. Desde entonces, entre las tres fechas de suspensión y la decisión del entrenador Paulo Fonseca, solo participó 13 minutos frente a Auxerre el 25 de abril.

Nicolás Tagliafico suma 132 partidos en el Olympique de Lyon. Getty Images.

Nicolás Tagliafico, es uno de los futbolistas que derribó ese muro que le impedía a la Selección Argentina conseguir títulos. Fue convocado por primera vez para un amistoso con Brasil en Australia en junio del 2017 y desde entonces forma parte del plantel que ganó la Copa América de Brasil 2021 (rompiendo una racha de 28 años sin consagraciones), la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar y la Copa América de Estados Unidos 2024.

¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Nicolás Tagliafico?

Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1992.

Lugar de nacimiento: Rafael Calzada.

Edad actual: 33 años.

Nombre de la madre: Cristina Noemí Brunacci.

Nombre del padre: Silvio Tagliafico.

Hermanos: Florencia Tagliafico.

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Nicolás Taglifico nació en Rafael Calzada, una localidad ubicada en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, donde se calculan que viven alrededor de 56 mil personas. Es el mayor de dos hermanos.

Estadísticas y presente en Olympique de Lyon

Partidos jugados: 132

Goles: 9

Asistencias: 13

Títulos: 0

El camino de Nicolás Tagliafico en la Selección Argentina

Nicolás Tagliafico debutó en la Selección Argentina el 9 de junio del 2017 en un partido amistoso en Melbourne contra Brasil, en lo que fue victoria 1 a 0 con un tanto de Gabriel Mercado. En total acumula 76 encuentros con el combinado mayor, con el que ganó la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar y la Copa América de Estados Unidos 2024.

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¿Qué rol tendrá Nicolás Tagliafico en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Nicolás Tagliafico es la primera alternativa de Lionel Scaloni para el lateral izquierdo de la Selección Argentina. En esa zona, el futbolista del Lyon asoma como la opción más natural, aunque, de los citados para la Copa de Mundo 2026, Facundo Medina, Lisandro Martínez y Valentín Barco pueden ocupar esa zona de ser necesario.

¿Cuál es la cotización, contrato y valor de mercado de Nicolás Tagliafico?

Nicolás Tagliafico tiene un contrato con el Olympique de Lyon que vence el 30 de junio del 2027. Su cotización actual de mercado, conforme a Transferamrkt, es de 4 millones de euros, por lo que se presume que su cláusula de rescisión es cercana a esa cifra.

¿Quién es Carolina Calvagni? La esposa de Nicolás Tagliafico

Carolina Calvagni nació el 10 de agosto de 1988. Tiene 37 años. Es influencer y empresaria ligada a la industria fitness. Conoció a Nicolás Tagliafico cuando el futbolista jugaba en Banfield. Viven juntos en Lyon.