La EMOCIÓN de Lionel Scaloni luego del triunfo agónico de Argentina ante Egipto. 🥹 pic.twitter.com/42G7imZFki— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
Selección Argentina
“Ya está, me tengo que ir”: emocionado, Lionel Scaloni no pudo hablar después de la victoria de Argentina sobre Egipto
El entrenador soltó un pequeño elogio para sus jugadores, pero no pudo seguir. Mirá el video.
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