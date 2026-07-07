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“Ya está, me tengo que ir”: emocionado, Lionel Scaloni no pudo hablar después de la victoria de Argentina sobre Egipto

El entrenador soltó un pequeño elogio para sus jugadores, pero no pudo seguir. Mirá el video.

"Me tengo que ir": Scaloni no pudo ni hablar después de la victoria
© Captura"Me tengo que ir": Scaloni no pudo ni hablar después de la victoria
Joaquín Alis
Joaquín Alis
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