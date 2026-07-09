Arthur Fery, el milagro de Wimbledon

El británico, que recibió una wildcar, llegó al tercer Grand Slam del año como 114 del mundo y ahora está en semifinales.

Wimbledon es el torneo más emblemático del mundo del tenis. Tradicional como ninguno, con una historia sin igual, el All England es el escenario donde se viven jornadas memorables y también de muchas sorpresas. Al tratarse de una superficie como el césped, con muy pocos jugadores especialistas, muchos de los mejores del mundo no se llevan bien con la hierba y eso hace que haya eliminaciones inesperadas.

Arthur Fery es la gran sorpresa de este Wimbledon 2026. El británico recibió una wildcard ya que no le daba el ranking para ingresar al cuadro principal. Fery inició el torneo como 114 del mundo en el ranking de la ATP, pero eso cambiará drásticamente. Hasta el momento, antes de jugar la semifinal está en la posición número 36.

La historia de Arthur Fery

Nacido el 12 de julio de 2002 en Francia, hijo de franceses, pero con su corazón británico, Arthur Fery decidió representar a Inglaterra a nivel deportivo. Su padre es dueño de una de las fortunas más importantes de Francia -estimada en 275 millones de libras- el tenista nunca se conformó con eso y se brindó al máximo para escalar en el mundo del tenis.

¿Qué dijo Fery tras avanzar a semifinales?

Luego de vencer a Cobolli, Fery dialogó con la prensa y dijo: “Siempre he creído en mí mismo y en que podía ser uno de los mejores jugadores del mundo. Obviamente, ser semifinalista de Wimbledon es otra cosa. He ido partido a partido, sin mirar más allá, simplemente he afrontado cada encuentro como venía y aquí estoy”.

Además, fue consultado sobre ser el último británico con vida en el cuadro y afirmó: “Empiezo a notar esa importancia, va creciendo con cada partido que gano. Al mismo tiempo, es bueno que no tenga dos semanas hasta el siguiente encuentro. Sigo dentro de mi burbuja y continúo haciendo lo mismo. Aquí en Londres siento especialmente el apoyo del público británico. Tengo vínculos con Francia y mucho apoyo desde allí, pero juego para Gran Bretaña y aquí es donde más noto ese cariño”.

El camino de Fery a semifinales

1R: 3/6, 6/2, 6/2 y 6/1 a Dzumhur

3/6, 6/2, 6/2 y 6/1 a Dzumhur 2R: 5/7, 7/6, 6/3 y 6/3 a Virtanen

5/7, 7/6, 6/3 y 6/3 a Virtanen 3R: 2/6, 7/5, 6/2, 7/6 y 7/6 a Begs

2/6, 7/5, 6/2, 7/6 y 7/6 a Begs Octavos: 7/5, 3/6, 4/6, 6/4 y 7/6 a Dimitrov

7/5, 3/6, 4/6, 6/4 y 7/6 a Dimitrov Cuartos: 6/4, 7/6 y 6/0 a Cobolli

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Arthur Fery. (Foto: Getty).

Se viene Zverev

La Catedral del tenis tendrá actividad importante el próximo viernes cuando se disputen las dos semifinales masculinas. A partir de las 9.30 horas -de Argentina- se verán las caras Arthur Fery y Alexander Zverev, mientras que en el segundo turno lo harán Jannik Sinner y Novak Djokovic.

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