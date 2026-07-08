La respuesta de Novak Djokovic al ser comparado con Lionel Messi tras clasificar a la semifinal de Wimbledon: “Sería bueno”

El tenista serbio hizo historia en el Grand Slam y en conferencia de prensa le hicieron un paralelismo con el futbolista argentino.

A los 39 años Novak Djokovic sigue haciendo historia en el tenis. En esta oportunidad, el número 8 del mundo venció en 5 sets a Felix Auger Aliassime en un partido que duró más de 5 horas y de esta manera clasificó a las semifinales de Wimbledon, en donde se enfrentará a Jannik Sinner.

En la conferencia de prensa posterior a esta victoria, que tuvo el récord de ser el encuentro más largo de la historia de los cuartos de final de Wimbledon, el serbio fue comparado con Lionel Messi, quien en ese mismo día fue importante para que Argentina le gane 3 a 2 a Egipto por el Mundial.

Cuando le hicieron esta comparación con el astro argentino, el tenista de 39 años, misma edad que el futbolista, respondió con una broma que generó la risa de los presentes en la sala de prensa del Centre Court de Wimbledon. “Sería bueno jugar 90 minutos como lo hace él”, tiró.

— Periodista: "Increíble como Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y tú ganas después de 5 horas y 15 minutos"



— Novak Djokovic: "A mí me gustaría jugar 90 minutos como a él, pero…" (risas)



❤️ Los amamospic.twitter.com/oO0dD3GPTk — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 7, 2026

En este partido que ganó, Djokovic llegó a cinco sets y estuvo a tan solo 10 minutos de que el mismo se suspenda y continúe al día siguiente. Allí rompió el récord del encuentro más largo en esta instancia del torneo, y logró la clasificación a semis, donde se medirá ante el número 1 del mundo el próximo viernes.

“He ganado con mi raqueta y con mucho corazón, manejando muy bien los nervios y la enorme tensión que se siente en este tipo de partidos“, siguió con sus palabras luego de esta comparación que recibió con Messi, por el legado que dejaron ambos el mismo día.

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Y agregó respecto al histórico partido que le ganó al tenista canadiense de 25 años: “Me habría encantado que fuera la final. No sé cómo va a estar mi cuerpo mañana por la mañana, pero este ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera aquí”.

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