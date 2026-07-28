Djokovic y Sabalenka unen fuerzas para jugar dobles en el US Open 2026

La gran complicidad que existe entre el serbio y la bielorrusa los llevó a conformar una pareja oficial para disputar el último Grand Slam del año.

A falta de poco más de un mes para la realización del último torneo de Grand Slam del año, la organización del US Open ya dio lugar a una auténtica revolución al anunciar que Novak Djokovic, para muchos el mejor tenista de la historia, y Aryna Sabalenka, actual número 1 del mundo en el Ranking de la WTA, jugarán juntos de manera oficial en el dobles mixto.

La confirmación se dio junto a la de otras parejas conformadas por muchos de los mejores tenistas de la actualidad a nivel individual, lo que sin dudas dará un atractivo especial a una modalidad que no es particularmente la que mayor atención genera a lo largo del calendario de competencia.

Hace años que entre el serbio y la bielorrusa existe una relación de gran complicidad, que queda en evidencia cada vez que se reencuentran cuando los torneos masculinos y femeninos comparten escenario, como es el caso de los Grand Slam. De hecho, este año se han retado en desafíos de baile después de completar sus partidos, que siempre se volvieron virales en las redes sociales.

Aryna Sabalenka, además, regresará al US Open como campeona defensora del título conquistado en 2025 a nivel individual, único torneo de Grand Slam que consiguió el año pasado. En caso de repetir, salvará también el año en esa materia, ya que cayó en la final del Australian Open ante Elena Rybakina, en cuartos de final de Roland Garros ante Diana Shnaider y en octavos de final de Wimbledon ante Naomi Osaka.

Star-studded entry list! 🤩



These teams have officially entered into the 2026 US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/MPKjgw74h0 — US Open Tennis (@usopen) July 27, 2026

Novak Djokovic se ha coronado campeón del Abierto de los Estados Unidos en cuatro oportunidades y es allí que obtuvo, en 2023, el último de sus 24 títulos de Grand Slam. Las otras ediciones en que coronó fueron en 2011, 2015 y 2018. El año pasado, avanzó hasta semifinales, instancia en la que fue derrotado por Carlos Alcaraz.

Publicidad

Las grandes parejas de dobles mixto confirmadas para el US Open

Aryna Sabalenka y Novak Djokovic

Elena Rybakina y Taylor Fritz

Mirra Andreeva y Andrey Rublev

Iga Swiatek y Casper Ruud

Belinda Bencic y Flavio Cobolli

Amanda Anisimova y Learner Tien

Alexandra Eala y Felix Auger Aliassime

Jessica Pegula y Jack Draper

Naomi Osaka y Kei Nishikori

Taylor Townsend y Alexander Zverev

¿Cuándo empieza el US Open 2026?

El US Open 2026 comenzará a disputarse el domingo 30 de agosto, tanto en singles masculinos como femeninos. Sin embargo, con la marcada intención de dar mayor visibilidad al dobles femenino se decidió adelantar su inicio al lunes 24 de agosto, permitiendo que su finalización sea antes de esa fecha.

Data clave

Novak Djokovic y Aryna Sabalenka disputarán juntos el dobles mixto del US Open .

y disputarán juntos el dobles mixto del . El cuadro de dobles mixto del US Open iniciará el 24 de agosto .

iniciará el . Novak Djokovic registra cuatro títulos de Grand Slam en el US Open.