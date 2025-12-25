Cansada de las lesiones, una de las tenistas más talentosas del circuito protestó contra la WTA: “Muchas reglas estúpidas”

Si se pone el foco solo en el talento del que Karolina Muchova de sobradas pruebas cada vez que se desenvuelve dentro de una cancha de tenis es difícil entender no solo que haya cerrado otro año fuera del Top 10, sino que haya estado a punto de dejar de pertenecer incluso al grupo de las 20 mejores jugadoras de la WTA.

El gran problema de la checa de 29 años han sido las constantes lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, que muchos expertos también atribuyen a una fragilidad mental que no le ha permitido lidiar de la mejor manera con la presión de la alta competencia ni de un calendario cada vez más ajustado.

Con un solo título en toda su carrera, que se queda demasiado corto en función de lo que ha mostrado ser capaz de hacer incluso ante las mejores jugadoras del planeta, Muchova se adelantó al inicio de la temporada 2026 exigiendo cambios a la WTA en una entrevista que concedió a Forbes.

“La temporada es extrema. Las reglas son muy estrictas: tenemos seis torneos WTA 500 obligatorios y todos los WTA 1000, cuya mayoría duran dos semanas, más los Grand Slams. Si tuviera que hacerlo todo sin penalizaciones, volaría a Australia y no volvería a casa hasta noviembre“, se quejó la checa haciendo referencia al primer Grand Slam del año, que se disputará en enero en Melbourne Park.

Muchova cerró 2025 en el puesto 19 del ranking de la WTA.

“A veces juegas incluso estando lesionada para no tener multas ni penalizaciones, me ha pasado este año. Hay muchas reglas estúpidas. Las mejores jugadoras se están bajando de torneos con más frecuencia para preservar su salud”, agregó la jugadora que este año alcanzó los cuartos de final del US Open como su mejor resultado en Grand Slams.

Que aumenten los premios

Como parte de una ya vieja discusión sobre las diferencias existentes entre los premios que se entregan en la rama masculina y femenina del tenis de élite, Karolina Muchova exigió también un aumento en los mismos para las mujeres y lo justificó también en los calendarios cada vez más exigentes.

“Ahora casi todos los Grand Slams empiezan el domingo, lo que supone un día extra de ganancias para ellos. En comparación con otros deportes, el número que nos llevamos es muy bajo. La gente leerá que el ganador del US Open se embolsa cinco millones de dólares, pero eso, si añades a los jugadores de la fase previa, es un jugador de doscientos”, dijo.

Y agregó: “Así está montado el tenis. Como jugadora, no puedes saltarte la ruta de torneos si quieres mantenerte competitiva. Tienes que seguir viajando, jugando, defendiendo puntos. Cuando lo hablamos entre nosotras, todas nos sentimos de la misma manera. Un calendario completo es imposible de manejar a largo plazo sin que afecte a tu salud, sobre todo a tu salud mental“.

