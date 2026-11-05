Escándalo en la previa de las WTA Finals: se filtran duras críticas de Pegula a Andreeva

Las ocho mejores jugadoras del año se medirán en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre en lo que será el cierre de año para las mujeres.

La intimidad en el mundo del tenis está en el centro de la escena hace años. Fueron sumamente populares diversos videos de jugadores y jugadoras rompiendo sus raquetas en la zona previa al ingreso al vestuario, entre las protagonistas más famosas aparecen Coco Gauff y Aryna Sabalenka.

Esa situación se modificó a raíz del pedido de los jugadores de sacar las cámaras y micrófonos de lugares privados, como la zona de vestuarios. En esta oportunidad, la protagonista de un verdadera escándalo es Jessica Pegula, una de las mejores tenistas del mundo.

A días del inicio de las WTA Finals, que se disputarán en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre, la estadounidense entrenaba junto a Mirra Andreeva, que también disputará este certamen. La rusa dejó la cancha junto a su equipo y ahí fue cuando Pegula la criticó de manera desmesurada, tanto a la jugadora como a su entrenadora, la española Conchita Martínez.

Mirra Andreeva. (Foto: Getty).

Si bien se desconoce exactamente lo que sucedió en el entrenamiento, por las palabras de Pegula se entiende que la rusa se imponía en un set de entrenamiento, pero trataba mal a su equipo. Luego, Andreeva y Martínez se fueron, por lo que la estadounidense se quedó sola con su equipo y dio su punto de vista de la situación, sin percatarse que había micrófonos y una transmisión en vivo en la cancha.

¿Qué dijo Pegula de Andreeva?

En base a lo que captaron los micrófonos de la transmisión del entrenamiento, Pegula dijo: “Creo que Mirra es una buena chica, pero es un poco diva. Necesita que alguien la baje a la tierra“. Respecto a Conchita Martínez, afirmó: “Siempre ha sido muy agradable conmigo, pero he perdido un poco de respeto por ella“.

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“Si yo fuera entrenadora y mi jugadora acaba de hacer cuatro juegos muy buenos, va ganando 4-0 y encima se enfada conmigo porque le tiro bolas, le diría que eso es una falta de respeto. ¡Vas ganando 4-0, cállate!“, agregó la oriunda de Buffalo.

Además, elogió las capacidades de Mirra, aunque para eso realizó una polémica comparación con Coco Gauff, su compatriota: “Es maravillosa, tiene el saque perfecto, se mueve como un gato, es inteligente y anticipa muy bien. Físicamente es un diez. Si tuviera la mentalidad de Coco, sería mejor que Coco“.

POLÉMICA HISTÓRICA EN EL TENIS FEMENINO 😳



​Se escuchó a Jessica Pegula hablando con su entrenador y criticando a Mirra Andreeva en la previa de las WTA Finals.



​🗣 "Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero necesita madurar. No sé si es porque no sabe cómo… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 5, 2026

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Cabe destacar que, tras la filtración del video de Pegula criticando a Andreeva, la WTA eliminó de sus redes sociales todos los videos de los entrenamientos, pero como fue una transmisión en vivo, muchos usuarios de las redes sociales hicieron sus recortar y los subieron.

Así quedaron los grupos de las WTA Finals

GRUPO 1

Elena Rybakina

Coco Gauff

Jessica Pegula

Linda Noskova

GRUPO 2

Aryna Sabalenka

Mirra Andreeva

Elina Svitolina

Karolina Muchova

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