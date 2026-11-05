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Escándalo en la previa de las WTA Finals: se filtran duras críticas de Pegula a Andreeva

Las ocho mejores jugadoras del año se medirán en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre en lo que será el cierre de año para las mujeres.

Jessica Pegula
© GettyJessica Pegula

La intimidad en el mundo del tenis está en el centro de la escena hace años. Fueron sumamente populares diversos videos de jugadores y jugadoras rompiendo sus raquetas en la zona previa al ingreso al vestuario, entre las protagonistas más famosas aparecen Coco Gauff y Aryna Sabalenka.

Esa situación se modificó a raíz del pedido de los jugadores de sacar las cámaras y micrófonos de lugares privados, como la zona de vestuarios. En esta oportunidad, la protagonista de un verdadera escándalo es Jessica Pegula, una de las mejores tenistas del mundo.

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A días del inicio de las WTA Finals, que se disputarán en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre, la estadounidense entrenaba junto a Mirra Andreeva, que también disputará este certamen. La rusa dejó la cancha junto a su equipo y ahí fue cuando Pegula la criticó de manera desmesurada, tanto a la jugadora como a su entrenadora, la española Conchita Martínez.

Mirra Andreeva. (Foto: Getty).

Mirra Andreeva. (Foto: Getty).

Si bien se desconoce exactamente lo que sucedió en el entrenamiento, por las palabras de Pegula se entiende que la rusa se imponía en un set de entrenamiento, pero trataba mal a su equipo. Luego, Andreeva y Martínez se fueron, por lo que la estadounidense se quedó sola con su equipo y dio su punto de vista de la situación, sin percatarse que había micrófonos y una transmisión en vivo en la cancha.

¿Qué dijo Pegula de Andreeva?

En base a lo que captaron los micrófonos de la transmisión del entrenamiento, Pegula dijo: “Creo que Mirra es una buena chica, pero es un poco diva. Necesita que alguien la baje a la tierra“. Respecto a Conchita Martínez, afirmó: “Siempre ha sido muy agradable conmigo, pero he perdido un poco de respeto por ella“.

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“Si yo fuera entrenadora y mi jugadora acaba de hacer cuatro juegos muy buenos, va ganando 4-0 y encima se enfada conmigo porque le tiro bolas, le diría que eso es una falta de respeto. ¡Vas ganando 4-0, cállate!“, agregó la oriunda de Buffalo.

Además, elogió las capacidades de Mirra, aunque para eso realizó una polémica comparación con Coco Gauff, su compatriota: “Es maravillosa, tiene el saque perfecto, se mueve como un gato, es inteligente y anticipa muy bien. Físicamente es un diez. Si tuviera la mentalidad de Coco, sería mejor que Coco“.

Cabe destacar que, tras la filtración del video de Pegula criticando a Andreeva, la WTA eliminó de sus redes sociales todos los videos de los entrenamientos, pero como fue una transmisión en vivo, muchos usuarios de las redes sociales hicieron sus recortar y los subieron.

Así quedaron los grupos de las WTA Finals

GRUPO 1

  • Elena Rybakina
  • Coco Gauff
  • Jessica Pegula
  • Linda Noskova

GRUPO 2

  • Aryna Sabalenka
  • Mirra Andreeva
  • Elina Svitolina
  • Karolina Muchova

DATOS CLAVE

  • Jessica Pegula criticó a Mirra Andreeva y a Conchita Martínez durante un entrenamiento filtrado.
  • Las WTA Finals se disputarán en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre.
  • La WTA eliminó los videos oficiales del entrenamiento de sus redes sociales tras la polémica.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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