Marta Kostyuk, tenista ucraniana de 23 años que hasta este sábado ocupaba el puesto 23 del Ranking de la WTA, conquistó el título más importante de su carrera al quedarse con el Masters 1000 de Madrid imponiéndose en dos sets a una Top 10 como Mirra Andreeva, con parciales de 6-3 y 7-5.

Tras un prometedor inicio de año, llegando a la final del Torneo de Brisbane en la que fue derrotada por Aryna Sabalenka, Kostyuk había sufrido una gran decepción al tener que abandonar por lesión en la primera ronda del Abierto de Australia, lo que la hizo caer varias posiciones en la clasificación mundial.

Le costó la recuperación y recién logró volver en marzo para los dos torneos de WTA 1000 que se disputaron en Estados Unidos, pero en ambos salió eliminada en segunda ronda por Elena Rybakina. Su recuperación llegó con la temporada de polvo de ladrillo, porque antes de presentarse en la capital española ya había coronado en el torneo 250 de Ruan, venciendo en la final a su compatriota Veronika Podrez.

En Madrid, Marta jugó un tenis de excelencia y sacó provecho de algunas bajas importantes en el cuadro, como las de Amanda Anisimova, que se retiró después del sorteo, Karolina Muchova, que venía de ser finalista en Stuttgart, e Iga Swiatek, que por un malestar se retiró en tercera ronda ante Ann Li.

Marta Kostyuk ganó su primer torneo WTA 1000.

Tras arrasar con Yulia Putintseva en el debut, Kostyuk dejó en el camino a otra candidata al título como Jessica Pegula, número 5 del Ranking a la que se impuso con autoridad, por 6-1 y 6-4. Tampoco tuvo problemas para resolver su partido ante Caty McNally y aunque ya en cuartos de final Linda Noskova la llevó a un tie break en el primer set, salió airosa y definió el partido con un espectacular 6-0 en el segundo parcial.

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Para ese entonces, también Elena Rybakina, que avanzaba por su lado del cuadro, había sido sorprendida y eliminada por Anastasia Potapova, única jugadora que, en semifinales, fue capaz de robarle un set a Marta en el torneo. Plena de confianza, la ucraniana extendió su gran tenis a la final, para derrotar a Mirra Andreeva, que era la favorita a quedarse con el título.

Celebración especial

Marta Kostyuk celebró el título más importante de su carrera con una acrobacia que dejó asombrados a los espectadores. También hubo lágrimas y agradecimiento especial a su entrenadora Sandra Zaniewska, quien siempre busca bajarla a tierra cuando la abordan las crisis de frustración que ya son un clásico en sus partidos, pero de las que ha logrado alejarse para acumular ya once triunfos consecutivos en el polvo de ladrillo.

MARTA KOSTYUK HIZO LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS TIEMPOS.



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